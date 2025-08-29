Beruházás
1 órája
A gyógyítás csodája – hatékonyabban végezhetik a műtéteket ezzel az eszközzel a zalai kórházban
Modern sebészeti eljárásokban kulcsszerepet játszó, nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülékkel gyarapodott a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház fül-orr-gégészeti osztályának műtője.
A hírről a kórház számolt be Facebook-oldalán. Mint írják, a több mint 5 millió forintos eszközbeszerzést saját forrásból finanszírozta az intézmény.
Az automata teljesítményszabályozással rendelkező készülék a megfelelő mennyiségű és minőségű vágás elérését garantálja. Kis- és nagyműtétek elvégzésére egyaránt alkalmas, az igények változása esetén pedig bővíthető, ezért is tartják a szakemberek jövőorientált rendszernek.
