Újra bajban a keszthelyi család – kifizették a tartozásukat, de lehet, mégis menniük kell az önkormányzati bérlakásból

Keszthelyen, a Kárpát utca egyik önkormányzati tulajdonú szociális bérházában él majdnem ötven esztendeje a 72 éves Horváth Györgyné, mint bérlő, a lánya, Horváth Irén és az unokája, Riana, aki ősszel kezdi a 9. osztályt egy helyi technikumban. Mindeközben a kilakoltatás elkerülése érdekében a lakás felújítására, az udvar rendbetételére vonatkozó kötelezettségüknek is próbáltak eleget tenni, ahogy pénzük engedte.

A konyhát, a folyosót és a fürdőszobát kifestették, az utóbbit kicsempézték az önkormányzat, illetve a városüzemeltető cég kérésre. A keszthelyi, kis keresetű családot azonban továbbra is fenyegeti a kilakoltatás veszélye.

Fotó: ZH

Kilakoltatás – először megúszták

A családnak majdnem egymillió forint tartozása halmozódott fel, amit először havi 15 ezer forinttal törlesztettek. 2024 februárjában a lakásszemlét követően azonban felszólították őket, hogy egy összegben fizessék ki a mintegy 900 ezer forintra csökkent tartozást 8 napon belül, és hogy saját költségükön szállíttassák el a bérlemény udvarán álló hulladékokat. Ha ezt nem teszik meg, mehetnek az utcára májusban, szólt a verdikt. Akkor a Zalai Hírlap cikke nyomán mégis megengedték nekik a részletfizetést, havi 100 ezer forinttal. Horváth Irén 300 ezer forint Provident-kölcsönt vett fel, amit egy összegben befizetett a tartozásba, tudtuk meg az előzményekről.

Idén júliusra visszafizették az összes tartozást

– A tartozást úgy fizettük vissza, hogy elhelyezkedtem dolgozni, szociális munkaviszonyba. A 220 ezer forint körüli tőketartozást is rendeztük. Befizettem 100 ezer forintot, a többit pedig a bent hagyott lakástámogatásból tudtuk le. Július közepén érkezett a levél a VÜZ Kft.-től, hogy nincs semmi tartozásunk a társaság felé. Az önkormányzattól és a városüzemeltető cégtől akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy a tartozás megfizetése után újból bérleti szerződést kötnek velünk. De ez a mai napig nem történt meg, mert kifogásolják a lakás és az udvar állapotát. Pedig már sok mindent megtettünk – mondta el Horváth Irén.

A kutyák miatt is ki akarták lakoltatni őket

A kutyák is gondot okoztak. "A februári lakásszemlén azt mondták, el kell vinnem a őket, különben kilakoltatnak. Felhívták a keszthelyi állatvédősöket, akik azóta járnak hozzám. Mondták, hogy normális körülmények között vannak tartva a kutyák. Igaz, nem voltak becsippelve és beoltva, mert nem volt rá pénzem, de ők ezt megtették, segítettek. Az egyik fiú kutyát már ivartalanították, de szó sem volt arról, hogy én szaporítanám a kutyákat. A másik kant nemsokára ivartalanítják. Jelenleg hét csivavánk van, mert a kicsiket, ahogy születtek, magukkal vitték az állatvédősök", mesélte Horváth Irén.