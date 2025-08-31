augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+36
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segélykiáltás

1 órája

Újra bajban a keszthelyi család – kifizették a tartozásukat, de lehet, mégis menniük kell az önkormányzati bérlakásból

Címkék#önkormányzat#segély#bérlakás

Tavaly áprilisban írtunk arról, hogy egy keszthelyi családnak a felhalmozott tartozása miatt mennie kell az önkormányzati bérházból. Tartozásukat részletfizetéssel rendezték, az utolsó csekk befizetése után idén júliusban megkapták az igazolást a városüzemeltető cégtől, hogy nincs már tartozásuk. A kilakoltatás veszélye azonban ezzel nem múlt el a háromgenerációs, alacsony keresetű család feje fölül.

Antal Lívia

Keszthelyen, a Kárpát utca egyik önkormányzati tulajdonú szociális bérházában él majdnem ötven esztendeje a 72 éves Horváth Györgyné, mint bérlő, a lánya, Horváth Irén és az unokája, Riana, aki ősszel kezdi a 9. osztályt egy helyi technikumban. Mindeközben a kilakoltatás elkerülése érdekében a lakás felújítására, az udvar rendbetételére vonatkozó kötelezettségüknek is próbáltak eleget tenni, ahogy pénzük engedte.

Kilakoltatás veszélye fenyeget egy keszthelyi családot
A konyhát, a folyosót és a fürdőszobát kifestették, az utóbbit kicsempézték az önkormányzat, illetve a városüzemeltető cég kérésre.  A keszthelyi, kis keresetű családot azonban továbbra is fenyegeti a kilakoltatás veszélye. 
Fotó: ZH

Kilakoltatás – először megúszták

A családnak majdnem egymillió forint tartozása halmozódott fel, amit először havi 15 ezer forinttal törlesztettek. 2024 februárjában a lakásszemlét követően azonban felszólították őket, hogy egy összegben fizessék ki a mintegy 900 ezer forintra csökkent tartozást 8 napon belül, és hogy saját költségükön szállíttassák el a bérlemény udvarán álló hulladékokat. Ha ezt nem teszik meg, mehetnek az utcára májusban, szólt a verdikt. Akkor a Zalai Hírlap cikke nyomán mégis megengedték nekik a részletfizetést, havi 100 ezer forinttal. Horváth Irén 300 ezer forint Provident-kölcsönt vett fel, amit egy összegben befizetett a tartozásba, tudtuk meg az előzményekről.

Idén júliusra visszafizették az összes tartozást

A tartozást úgy fizettük vissza, hogy elhelyezkedtem dolgozni, szociális munkaviszonyba. A 220 ezer forint körüli tőketartozást is rendeztük. Befizettem 100 ezer forintot, a többit pedig a bent hagyott lakástámogatásból tudtuk le. Július közepén érkezett a levél a VÜZ Kft.-től, hogy nincs semmi tartozásunk a társaság felé. Az önkormányzattól és a városüzemeltető cégtől akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy a tartozás megfizetése után újból bérleti szerződést kötnek velünk. De ez a mai napig nem történt meg, mert kifogásolják a lakás és az udvar állapotát. Pedig már sok mindent megtettünk – mondta el Horváth Irén.

A kutyák miatt is ki akarták lakoltatni őket

A kutyák is gondot okoztak. "A februári lakásszemlén azt mondták, el kell vinnem a őket, különben kilakoltatnak. Felhívták a keszthelyi állatvédősöket, akik azóta járnak hozzám. Mondták, hogy normális körülmények között vannak tartva a kutyák. Igaz, nem voltak becsippelve és beoltva, mert nem volt rá pénzem, de ők ezt megtették, segítettek. Az egyik fiú kutyát már ivartalanították, de szó sem volt arról, hogy én szaporítanám a kutyákat. A másik kant nemsokára ivartalanítják. Jelenleg hét csivavánk van, mert a kicsiket, ahogy születtek, magukkal vitték az állatvédősök", mesélte Horváth Irén.

Kilakoltatás veszélye fenyeget egy keszthelyi családot
A 72 éves Horváth Györgyné több betegséggel is küzd. Lánya, Irén és unokája, Riana segít neki a mindennapokban. 
Fotó: ZH

Már a fürdőszobát újítják fel

Közben az önkormányzat felszólította őket, hogy május 31-ig hozzák rendbe a lakást. 

A konyhát és a folyosót a párom megcsinálta határidőre, mindkét helyiségben új a vakolat és a festés. Június közepén ellenőrizték, és azt mondták, bent maradhatunk, nem áll fenn a kilakoltatás. A fürdőszoba felújítását nem kötötték határidőhöz, de már ezt is elkezdtük. A csempék egy részét felraktuk, vásároltunk egy használt fatüzelésű kazánt, és lesz zuhanyzó is. Körülbelül egy hónapja ismét kijöttek az önkormányzattól. Szóban közölték, hogy 

  • kilakoltatnak minket szeptemberben, 
  • mert semmilyen követelményt nem teljesítettünk a lakással kapcsolatban. 

Kérték, hogy tegyünk le új linóleumot a szobába, amit sajnos nem tudunk megtenni, mert a legolcsóbbnak is 2500 forint négyzetmétere. Nemcsak mi hordtunk a ház mellé hulladékot, hanem más is, de nekünk kellene elszállíttatni, ám nem tudjuk kifizetni a 200 ezer forintos díjat – ismertette helyzetüket Horváth Irén.

Nem kötöttek velük új bérleti szerződést

A család nem tud elköltözni, mert – ahogyan mondták – nincs pénzük 150 ezer forintos albérletre és kaucióra sem. Az önkormányzat szeptemberben dönt arról, hogy el kell hagyniuk az önkormányzati lakást, pedig egy fillér tartozásuk sincs feléjük, teszi hozzá a keszthelyi asszony. 

Ennek ellenére nem kötöttek velünk új bérleti szerződést, tehát bármikor kirakhatnak minket az utcára. Kértem, hogy hadd vásárolhassam meg a lakást tőlük részletre, amit 8 millió forintra becsültek fel. De nem egyeztek bele, mondván, hogy úgysem tudom fizetni a részleteket. Azt javasolták, inkább a banktól vegyek fel hitelt, de azt egyik pénzintézettől sem kaphatok, mert nem dolgozom főállásban szögezte le Horváth Irén.

Otthonukban szeretnének maradni

A család ismét bajban van. A nagymama, Horváth Györgyné számos betegséggel küzd, ezért sok gyógyszert kell szednie, amelynek költségét éppen csak fedezi a kis nyugdíja. Májusban kért segélyt az önkormányzattól, de elutasították, ahogyan azt is, hogy a lánya, Horváth Irén legyen a bérlő. 

A kislány ősszel kezdi a középiskolát. Semmi mást nem szeretnénk s nem kérünk az önkormányzattól, csak azt, hogy az otthonunkban maradhassunk – fogalmazta meg vágyukat Horváth Irén.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu