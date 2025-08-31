1 órája
Újra bajban a keszthelyi család – kifizették a tartozásukat, de lehet, mégis menniük kell az önkormányzati bérlakásból
Tavaly áprilisban írtunk arról, hogy egy keszthelyi családnak a felhalmozott tartozása miatt mennie kell az önkormányzati bérházból. Tartozásukat részletfizetéssel rendezték, az utolsó csekk befizetése után idén júliusban megkapták az igazolást a városüzemeltető cégtől, hogy nincs már tartozásuk. A kilakoltatás veszélye azonban ezzel nem múlt el a háromgenerációs, alacsony keresetű család feje fölül.
Keszthelyen, a Kárpát utca egyik önkormányzati tulajdonú szociális bérházában él majdnem ötven esztendeje a 72 éves Horváth Györgyné, mint bérlő, a lánya, Horváth Irén és az unokája, Riana, aki ősszel kezdi a 9. osztályt egy helyi technikumban. Mindeközben a kilakoltatás elkerülése érdekében a lakás felújítására, az udvar rendbetételére vonatkozó kötelezettségüknek is próbáltak eleget tenni, ahogy pénzük engedte.
Kilakoltatás – először megúszták
A családnak majdnem egymillió forint tartozása halmozódott fel, amit először havi 15 ezer forinttal törlesztettek. 2024 februárjában a lakásszemlét követően azonban felszólították őket, hogy egy összegben fizessék ki a mintegy 900 ezer forintra csökkent tartozást 8 napon belül, és hogy saját költségükön szállíttassák el a bérlemény udvarán álló hulladékokat. Ha ezt nem teszik meg, mehetnek az utcára májusban, szólt a verdikt. Akkor a Zalai Hírlap cikke nyomán mégis megengedték nekik a részletfizetést, havi 100 ezer forinttal. Horváth Irén 300 ezer forint Provident-kölcsönt vett fel, amit egy összegben befizetett a tartozásba, tudtuk meg az előzményekről.
Idén júliusra visszafizették az összes tartozást
– A tartozást úgy fizettük vissza, hogy elhelyezkedtem dolgozni, szociális munkaviszonyba. A 220 ezer forint körüli tőketartozást is rendeztük. Befizettem 100 ezer forintot, a többit pedig a bent hagyott lakástámogatásból tudtuk le. Július közepén érkezett a levél a VÜZ Kft.-től, hogy nincs semmi tartozásunk a társaság felé. Az önkormányzattól és a városüzemeltető cégtől akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy a tartozás megfizetése után újból bérleti szerződést kötnek velünk. De ez a mai napig nem történt meg, mert kifogásolják a lakás és az udvar állapotát. Pedig már sok mindent megtettünk – mondta el Horváth Irén.
A kutyák miatt is ki akarták lakoltatni őket
A kutyák is gondot okoztak. "A februári lakásszemlén azt mondták, el kell vinnem a őket, különben kilakoltatnak. Felhívták a keszthelyi állatvédősöket, akik azóta járnak hozzám. Mondták, hogy normális körülmények között vannak tartva a kutyák. Igaz, nem voltak becsippelve és beoltva, mert nem volt rá pénzem, de ők ezt megtették, segítettek. Az egyik fiú kutyát már ivartalanították, de szó sem volt arról, hogy én szaporítanám a kutyákat. A másik kant nemsokára ivartalanítják. Jelenleg hét csivavánk van, mert a kicsiket, ahogy születtek, magukkal vitték az állatvédősök", mesélte Horváth Irén.
Már a fürdőszobát újítják fel
Közben az önkormányzat felszólította őket, hogy május 31-ig hozzák rendbe a lakást.
– A konyhát és a folyosót a párom megcsinálta határidőre, mindkét helyiségben új a vakolat és a festés. Június közepén ellenőrizték, és azt mondták, bent maradhatunk, nem áll fenn a kilakoltatás. A fürdőszoba felújítását nem kötötték határidőhöz, de már ezt is elkezdtük. A csempék egy részét felraktuk, vásároltunk egy használt fatüzelésű kazánt, és lesz zuhanyzó is. Körülbelül egy hónapja ismét kijöttek az önkormányzattól. Szóban közölték, hogy
- kilakoltatnak minket szeptemberben,
- mert semmilyen követelményt nem teljesítettünk a lakással kapcsolatban.
Kérték, hogy tegyünk le új linóleumot a szobába, amit sajnos nem tudunk megtenni, mert a legolcsóbbnak is 2500 forint négyzetmétere. Nemcsak mi hordtunk a ház mellé hulladékot, hanem más is, de nekünk kellene elszállíttatni, ám nem tudjuk kifizetni a 200 ezer forintos díjat – ismertette helyzetüket Horváth Irén.
Nem kötöttek velük új bérleti szerződést
A család nem tud elköltözni, mert – ahogyan mondták – nincs pénzük 150 ezer forintos albérletre és kaucióra sem. Az önkormányzat szeptemberben dönt arról, hogy el kell hagyniuk az önkormányzati lakást, pedig egy fillér tartozásuk sincs feléjük, teszi hozzá a keszthelyi asszony.
– Ennek ellenére nem kötöttek velünk új bérleti szerződést, tehát bármikor kirakhatnak minket az utcára. Kértem, hogy hadd vásárolhassam meg a lakást tőlük részletre, amit 8 millió forintra becsültek fel. De nem egyeztek bele, mondván, hogy úgysem tudom fizetni a részleteket. Azt javasolták, inkább a banktól vegyek fel hitelt, de azt egyik pénzintézettől sem kaphatok, mert nem dolgozom főállásban – szögezte le Horváth Irén.
Otthonukban szeretnének maradni
A család ismét bajban van. A nagymama, Horváth Györgyné számos betegséggel küzd, ezért sok gyógyszert kell szednie, amelynek költségét éppen csak fedezi a kis nyugdíja. Májusban kért segélyt az önkormányzattól, de elutasították, ahogyan azt is, hogy a lánya, Horváth Irén legyen a bérlő.
– A kislány ősszel kezdi a középiskolát. Semmi mást nem szeretnénk s nem kérünk az önkormányzattól, csak azt, hogy az otthonunkban maradhassunk – fogalmazta meg vágyukat Horváth Irén.