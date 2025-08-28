1 órája
Nem fizet az albérlő? Ha nincs ilyen papírod, nem szabadulsz tőle
Vannak, akik nagyban űzik az ingatlan bérbe adást. Van egy lakásom, jelentkezik egy bérlő, szerződést kötünk, kiadom, ő pedig fizet, ebből bevételem lesz. Egyszerű üzlet, ám vannak buktatók. Előfordulhat, hogy lelakja a lakást, vagy nem fizet, se bérleti díjat, se rezsit. Ez esetben már inkább tűnik problémásnak a lakáskiadás világa. Annak jártunk utána, hogy a közjegyző előtt tett kiköltözési nyilatkozat megoldást nyújt-e erre a problémára?
A kiköltözési nyilatkozat (más néven kiürítési) egy közjegyző előtt tett, egyoldalú kötelezettségvállalás. A bérlő ebben vállalja, hogy ha bekövetkezik egy előre meghatározott esemény (például lejár a szerződés, nem fizet, felmondják a megállapodást), akkor önként elhagyja az ingatlant. Mindezt írásba foglalják egy közokiratban – írta meg a sonline.hu
Így védi a bérbe adókat a kiköltözési nyilatkozat
A gyakorlatban a kiköltözési nyilatkozat működéséhez két dolog kell:
- A bérbeadó szintén közokiratban felszólítja a kiköltözésre.
- A nyilatkozatban szereplő feltételek valóban teljesülnek (pl. lejárt a bérleti szerződés).
- Ha ezek megvannak, a bíróság kihagyásával intézkedhet a végrehajtó.
Fontos megjegyezni: a nyilatkozat csak a kiköltözésre vonatkozik! Ha a bérlő tartozik is (pl. bérleti díjjal), a pénz behajtásához már bíróságra kell menni.
Az eljárás több szempontból is előnyös
Egyrészt a kiköltözési nyilatkozattal elkerülhető a pereskedés, ha az abban foglalt feltételek teljesültek, azonnal használható, vagyis gyorsabb lesz az eljárás, illetve ez a bérbeadónak biztonságot ad. A nyilatkozat birtokában közvetlenül, akár rendőri közreműködéssel is „ki lehet tenni” a jogosulatlan ingatlanhasználót a bérleményből.
A gond csak annyi..
A kiköltözési nyilatkozat ára, vagyis a kiköltözési nyilatkozat közjegyzői díja nem aprópénz, másrészt bizalmatlannak is tűnhet a tulajdonos, ha ezt kéri a bérlőtől, még ha érthető is, de előfordulhat, hogy a bérlők gyakran érzik úgy, hogy „rögtön tolvajnak nézik őket”.
Zalában is egyre inkább elterjed
Juhász Judit, a GDN Ingatlaniroda tulajdonosa érdeklődésünkre a kiköltözési nyilatkozat kapcsán elmondta, hogy egyre inkább jellemző, egyre többen alkalmazzák Zalában is ezt az ingatlantulajdonosok a bérleti szerződés megkötése mellett, hiszen biztonságot nyújt számukra.
- Ma már a tulajdonosok 60-70 százaléka gondolkodik úgy, hogy a lakásuk bérbe adása megér ennyit és így adják ki az ingatlanokat - mondta.
Gyakorlatban a fizetést gyakran megosztva, vagy ha a bérlő határozottan ellenáll, a tulajdonos saját költségén teljesíti.
Mennyibe is kerül a nyilatkozat?
Az Interneten található információk szerint a közjegyzői kiköltözési nyilatkozat díja általában 40-60 ezer forint között mozog, de a pontos összeg függ a nyilatkozat tartalmától, a bérleti díjtól, és az adott közjegyzői irodától.
Ennél olcsóbb megoldás, de erős jogi alap a határozott idejű bérleti szerződés. Ha az ilyen szerződés lejár, de a bérlő nem megy el, a bérbeadó 60 napon belül kérheti a lakás kiürítését – közjegyző nélkül, bírósági per nélkül. A végrehajtó ebben az esetben is intézkedhet.
Az interneten számos albérlet kiköltözési nyilatkozat minta elérhető, de a legbiztosabb megoldás egy ügyvéd által készített dokumentum.
