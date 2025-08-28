Nem fizet az albérlő? Ha nincs ilyen papírod, nem szabadulsz tőle

A kiköltözési nyilatkozat (más néven kiürítési) egy közjegyző előtt tett, egyoldalú kötelezettségvállalás. A bérlő ebben vállalja, hogy ha bekövetkezik egy előre meghatározott esemény (például lejár a szerződés, nem fizet, felmondják a megállapodást), akkor önként elhagyja az ingatlant. Mindezt írásba foglalják egy közokiratban – írta meg a sonline.hu

A kiköltözési nyilatkozat megkötése Zalában is egyre inkább elterjed

Fotó: archív/Mozsár Eszter

Így védi a bérbe adókat a kiköltözési nyilatkozat

A gyakorlatban a kiköltözési nyilatkozat működéséhez két dolog kell:

A bérbeadó szintén közokiratban felszólítja a kiköltözésre.

A nyilatkozatban szereplő feltételek valóban teljesülnek (pl. lejárt a bérleti szerződés).

Ha ezek megvannak, a bíróság kihagyásával intézkedhet a végrehajtó.

Fontos megjegyezni: a nyilatkozat csak a kiköltözésre vonatkozik! Ha a bérlő tartozik is (pl. bérleti díjjal), a pénz behajtásához már bíróságra kell menni.

Az eljárás több szempontból is előnyös

Egyrészt a kiköltözési nyilatkozattal elkerülhető a pereskedés, ha az abban foglalt feltételek teljesültek, azonnal használható, vagyis gyorsabb lesz az eljárás, illetve ez a bérbeadónak biztonságot ad. A nyilatkozat birtokában közvetlenül, akár rendőri közreműködéssel is „ki lehet tenni” a jogosulatlan ingatlanhasználót a bérleményből.

A gond csak annyi..

A kiköltözési nyilatkozat ára, vagyis a kiköltözési nyilatkozat közjegyzői díja nem aprópénz, másrészt bizalmatlannak is tűnhet a tulajdonos, ha ezt kéri a bérlőtől, még ha érthető is, de előfordulhat, hogy a bérlők gyakran érzik úgy, hogy „rögtön tolvajnak nézik őket”.

Zalában is egyre inkább elterjed

Juhász Judit, a GDN Ingatlaniroda tulajdonosa érdeklődésünkre a kiköltözési nyilatkozat kapcsán elmondta, hogy egyre inkább jellemző, egyre többen alkalmazzák Zalában is ezt az ingatlantulajdonosok a bérleti szerződés megkötése mellett, hiszen biztonságot nyújt számukra.

- Ma már a tulajdonosok 60-70 százaléka gondolkodik úgy, hogy a lakásuk bérbe adása megér ennyit és így adják ki az ingatlanokat - mondta.

Gyakorlatban a fizetést gyakran megosztva, vagy ha a bérlő határozottan ellenáll, a tulajdonos saját költségén teljesíti.