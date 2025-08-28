augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

31°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiköltözési nyilatkozat

2 órája

Nem fizet az albérlő? Ha nincs ilyen papírod, nem szabadulsz tőle

Címkék#GDN Ingatlaniroda#nyilatkozat#tulajdonos

Vannak, akik nagyban űzik az ingatlan bérbe adást. Van egy lakásom, jelentkezik egy bérlő, szerződést kötünk, kiadom, ő pedig fizet, ebből bevételem lesz. Egyszerű üzlet, ám vannak buktatók. Előfordulhat, hogy lelakja a lakást, vagy nem fizet, se bérleti díjat, se rezsit. Ez esetben már inkább tűnik problémásnak a lakáskiadás világa. Annak jártunk utána, hogy a közjegyző előtt tett kiköltözési nyilatkozat megoldást nyújt-e erre a problémára?

Korosa Titanilla

A kiköltözési nyilatkozat (más néven kiürítési) egy közjegyző előtt tett, egyoldalú kötelezettségvállalás. A bérlő ebben vállalja, hogy ha bekövetkezik egy előre meghatározott esemény (például lejár a szerződés, nem fizet, felmondják a megállapodást), akkor önként elhagyja az ingatlant. Mindezt írásba foglalják egy közokiratban – írta meg a sonline.hu 

kiköltözési nyilatkozat
A kiköltözési nyilatkozat megkötése Zalában is egyre inkább elterjed
Fotó: archív/Mozsár Eszter

Így védi a bérbe adókat a kiköltözési nyilatkozat 

A gyakorlatban a kiköltözési nyilatkozat működéséhez két dolog kell:

  • A bérbeadó szintén közokiratban felszólítja a kiköltözésre. 
  • A nyilatkozatban szereplő feltételek valóban teljesülnek (pl. lejárt a bérleti szerződés). 
  • Ha ezek megvannak, a bíróság kihagyásával intézkedhet a végrehajtó.

Fontos megjegyezni: a nyilatkozat csak a kiköltözésre vonatkozik! Ha a bérlő tartozik is (pl. bérleti díjjal), a pénz behajtásához már bíróságra kell menni. 

Az eljárás több szempontból is előnyös

Egyrészt a kiköltözési nyilatkozattal elkerülhető a pereskedés, ha az abban foglalt feltételek teljesültek, azonnal használható, vagyis gyorsabb lesz az eljárás, illetve ez a bérbeadónak biztonságot ad.  A nyilatkozat birtokában közvetlenül, akár rendőri közreműködéssel is „ki lehet tenni” a jogosulatlan ingatlanhasználót a bérleményből. 

A gond csak annyi..

A kiköltözési nyilatkozat ára, vagyis a kiköltözési nyilatkozat közjegyzői díja nem aprópénz, másrészt bizalmatlannak is tűnhet a tulajdonos, ha ezt kéri a bérlőtől, még ha érthető is, de előfordulhat, hogy a bérlők gyakran érzik úgy, hogy „rögtön tolvajnak nézik őket”. 

Zalában is egyre inkább elterjed

Juhász Judit, a GDN Ingatlaniroda tulajdonosa érdeklődésünkre a kiköltözési nyilatkozat kapcsán elmondta, hogy egyre inkább jellemző, egyre többen alkalmazzák Zalában is ezt az ingatlantulajdonosok a bérleti szerződés megkötése mellett, hiszen biztonságot nyújt számukra. 

- Ma már a tulajdonosok 60-70 százaléka gondolkodik úgy, hogy a lakásuk bérbe adása megér ennyit és így adják ki az ingatlanokat - mondta. 

Gyakorlatban a fizetést gyakran megosztva, vagy ha a bérlő határozottan ellenáll, a tulajdonos saját költségén teljesíti. 

Mennyibe is kerül a nyilatkozat?

Az Interneten található információk szerint a közjegyzői kiköltözési nyilatkozat díja általában 40-60 ezer forint között mozog, de a pontos összeg függ a nyilatkozat tartalmától, a bérleti díjtól, és az adott közjegyzői irodától. 

Ennél olcsóbb megoldás, de erős jogi alap a határozott idejű bérleti szerződés. Ha az ilyen szerződés lejár, de a bérlő nem megy el, a bérbeadó 60 napon belül kérheti a lakás kiürítését – közjegyző nélkül, bírósági per nélkül. A végrehajtó ebben az esetben is intézkedhet. 

Az interneten számos albérlet kiköltözési nyilatkozat minta elérhető, de a legbiztosabb megoldás egy ügyvéd által készített dokumentum.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu