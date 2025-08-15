55 perce
Soha nem találná ki, hol találták meg a horgászok kézikocsiját Zalában
Sértetlenül előkerült a horgászok tulajdona. Hogy pontosan hol találták meg a kézikocsit, és gazdára talált-e felajánlott nyomravezetői díj, arról cikkünkben olvashatnak.
A kézikocsit valaki a Sétakertben hagyta, de megtalálták
Fotó: Szépligeti Ferenc/Olvasó
A nagykanizsai Csónakázó tavat kedvelők Facebook-csoportjába került fel, hogy ellophatták a horgászok kézikocsiját. A felháborító esetről portálunk is beszámolt.
A kis kézikocsi nagy kalandja...
Nemrég egy újabb posztot tett közzé Szépligeti Ferenc, a Magyar Országos Horgász Szövetség halőre. Azt írta: előkerült és újra a helyén van, szolgálatra készen a kézikocsi.
Önzetlenül segített a megtaláló
– Pénteken reggel érkezett a jelzés, hogy a kézikocsi a nagykanizsai Sétakertben, a strand főbejárattól nem messze, a fák között "parkol" – mondta Szépligeti Ferenc. – Egy kedves, Csónakázó tavat rendszeresen kerékpárral látogató polgártársunk lett figyelmes az "ottfelejtett" eszközre. A zaol.hu portálon is közzétett felhívást ő is olvasta, és felismerte a kézikocsit. Csak arra tudok gondolni, hogy az ismeretlen elkövetők valószínűleg itt szabadultak meg a kézikocsitól, látva, hogy milyen nagy vihart kavart a cselekedetük. A megtaláló a nyomravezetői díjra nem tartott igényt, helyette örült, hogy segíthetett!
Ne lopj, a horgászok megtalálnak!
– Aki a Csónakázó-tó környezetében károkozásra, rongálásra vagy lopásra adná a fejét, jól gondolja meg – javasolta. – A tó a nagykanizsaiak közös szenvedélye, és ahogy az eset is mutatja, rövid idő alatt mozgósítottunk, összefogtunk egy viszonylag jelentéktelen ügy kapcsán is. A kézikocsi nem sokat töltött leláncolva, mert egy horgásztársunk már igénybe is vette a visszakerült eszközt, hogy felszerelését a 3-as horgászhelyre eljuttatva hódoljon szenvedélyének.