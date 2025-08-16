augusztus 16., szombat

Műszaki mentés a 7-esen

52 perce

Két kocsi ütközött, az egyik az árokba csapódott – félpályán halad a forgalom

Címkék#Balatonőszöd#7-es#baleset

Karambolozott két személygépkocsi Balatonőszödön, a 7-es főút belterületi szakaszán, a Kaza utcánál.

Zaol.hu

 Az egyik jármű az árokba csapódott az ütközés következtében. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autókat, amelyekben összesen négyen utaztak. Az érintett útszakaszon, rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom, írja a katasztrófavédelem.

baleset
Az egyik autó az árokba csapódott
Forrás:  ZH archívum

 

 

