Műszaki mentés a 7-esen
52 perce
Két kocsi ütközött, az egyik az árokba csapódott – félpályán halad a forgalom
Karambolozott két személygépkocsi Balatonőszödön, a 7-es főút belterületi szakaszán, a Kaza utcánál.
Az egyik jármű az árokba csapódott az ütközés következtében. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autókat, amelyekben összesen négyen utaztak. Az érintett útszakaszon, rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom, írja a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre