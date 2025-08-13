31 perce
A vállalkozók nem számítanak Keszthelyen?! Kipenderítették a bizottságból a külsős tagot
Egy váratlan döntés söpörte ki a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságból Dankó-Farkas Veronikát. A Keszthelyi Belvárosi Vállalkozók képviselője szerint a történtek figyelmen kívül hagyták a helyi gazdasági szereplők érdekeit, miközben a belvárosért végzett munka továbbra is teljes erővel folyik.
A múlt hét péntek délutánja teljesen hétköznapinak indult Dankó-Farkas Veronika életében, aki Keszthelyi Belvárosi Vállalkozók Egyesületének képviselője, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagja.
– Éppen a belvárosi rendezvényünket szerveztük a Keszthelyi Belvárosi Vállalkozók Egyesületével, hiszen, ha már az önkormányzat nem szervez eseményeket a keszthelyi belvárosban, akkor valakinek életet kell vinnie a Sétálóutcára. Ez a "valaki" pedig most mi vagyunk, vállalkozók, civilek, összefogva. A telefon csörgött – nem tudtam felvenni. Másnap visszahívtam. Szántó András bizottsági elnök pedig közölte: „Már eldöntöttük. Megfosztunk a külsős tagságodtól” – mondja Dankó-Farkas Veronika.
– Meglepődtem? Inkább megdöbbentem. Nem számított a vállalkozók érdekképviselete? Nem számított, hogy mögöttem nem egy magánszemély áll, hanem 125 tagú, folyamatosan bővülő egyesület, amely a nyugat-balatoni régióban Balatonszentgyörgytől egészen Ajkáig összefogja azokat, akik hisznek a polgári értékrendben és a közös munkában? – ad hangot felháborodásának.
A belváros újraélesztése – Keszthelyi Belvárosi Vállalkozók önerejéből
A Keszthely Belvárosi Vállalkozók Egyesülete 2024-ben alakult, s azonnal belefogtak a belváros kulturális életének felélesztése. "Úgy éreztük, hogy az utóbbi években a figyelem és a nívós rendezvények inkább a Balaton-partra koncentrálódtak, a belváros pedig kezdett perifériára szorulni", fogalmaz Dankó-Farkas Veronika.
Tavaly a Goldmark Károly Művelődési Központtal együtt szervezték meg a SétálóUtcaZene Fesztivált – nagy sikerrel: heti két alkalommal zenés estekkel jelentkeztek egész nyáron.
– Idén azonban az önkormányzattól már nem jutott forrás. Az eddigi 3 millió forintos támogatást a felére csökkentették, ami egy minőségi fesztiválra egyszerűen nem lett volna elég. A kereskedők ezért úgy döntöttek: inkább magunk szervezünk zenés night shopping esteket, az első alkalommal a múlt hétvégén, és terveink szerint ezután havonta egyszer.
Demokrácia? Nem politikai alku tárgya
Dankó-Farkas Veronikát a bizottságban való munkára külsős tagként Barna Dániel képviselő kérte fel, s a polgármester delegálta.
– Mégis, a leváltásomról nem a polgármester, hanem a bizottsági elnök tájékoztatott, ráadásul úgy, hogy a testületi szavazás még meg sem történt. Ez számomra nem demokratikus működést mutat, hanem kész tények közlését, amelyben nem valósul meg az önkormányzatiság elve – állítja Dankó-Farkas Veronika. – A bizottsági munkát komolyan vettem: eljártam az ülésekre, felkészültem az anyagokból, és minden gazdasági, vállalkozói, adófizetői érdeket érintő ügyet egyeztettem egy szűk, tapasztalt vállalkozói körrel, amely évek óta a városért dolgozik. Most viszont azt látom: ha egy civil szervezet útban van a politikai érdekeknek, akkor egyszerűen félreállítják. És ebbe, úgy tűnik, akár a vállalkozók érdekképviselete is belefér.
Hozzáteszi: "Én viszont nem adom fel. A belváros, a helyi vállalkozók és a közösségi élet nem politikai alku tárgya. Dolgozunk tovább – önerőből, összefogással. Mert ha mi nem tesszük, más nem fogja".