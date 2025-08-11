augusztus 11., hétfő

Növények

1 órája

Zöld oázis Zalához közel – nyugtató idill, nagyon sok munkával (galéria)

Címkék#ház#porrogszentkirályi#galéria#oázis

Hiába az extrém hőség, aki rajong a kertjéért, egyszerűen nem ismer határokat. Porrogszentkirályi olvasónk, Ritecz Józsefné láthatóan odafigyel a növényeire, gondozza és ápolja a kertjét.

Benedek Bálint

A somogyi porrogszentkirályi porta előtt évekkel ezelőtt sziklakertet alakított ki. A növények egy része lányaitól kapott ajándék, de van, amit maga nevelt, óvva az időjárás viszontagságaitól. A kert éke most a gyönyörű óriás mocsári hibiszkusz, de a leanderek, a muskátlik, valamint a petúniák színes virágai is a gondos kezek munkáját dicsérik. Ritecz Józsefné a kert többi részét is ápolja: a fűszerkertben nevel bazsalikomot, levendulát, rozmaringot és mentát. Érik még a folytontermő eper, pirosodik a paradicsom, míg a szőlőlugasban duzzadnak a szőlőszemek. Bár utóbbi ápolásáról, metszéséről és esetleges permetezéséről férje gondoskodik. A porrogszentkirályi kertben nevelt növények egyfajta zöld oázisként ölelik körbe a területet.

A büszke tulajdonos, Ritecz Józsefné és az óriási mocsári hibiszkusz
Fotó: Benedek Bálint

Porrogszentkirályi kert virágai

Fotók: Benedek Bálint

 

