Zala két keréken
1 órája
Kerékpárutak a biztonságért és a kényelemért – újabb mérföldkőhöz érkeztek
Újabb mérföldkőhöz érkezett a kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és Esztergályhorváti térségében, tudatta közösségi oldalán Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő.
A politikus azt írta, a múlt héten Zalaszabaron már az utolsó kőréteg került a helyére, ezután pedig megkezdődött az aszfaltozás. Nagyradán a belterületi szakasz elkészült, s hamarosan a külterületeken is indul az aszfaltozás.
Nagy Bálint leszögezte: "Egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy településeinket biztonságosabb és kényelmesebb kerékpárutak kössék össze, szolgálva a helyieket és az idelátogatókat egyaránt".
