Kerékpárutak a biztonságért és a kényelemért – újabb mérföldkőhöz érkeztek

A politikus azt írta, a múlt héten Zalaszabaron már az utolsó kőréteg került a helyére, ezután pedig megkezdődött az aszfaltozás. Nagyradán a belterületi szakasz elkészült, s hamarosan a külterületeken is indul az aszfaltozás.

Nagy Bálint leszögezte: "Egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy településeinket biztonságosabb és kényelmesebb kerékpárutak kössék össze, szolgálva a helyieket és az idelátogatókat egyaránt".