Zala két keréken

40 perce

Kerékpárutak a biztonságért és a kényelemért – újabb mérföldkőhöz érkeztek

Címkék#Nagy Bálint#biztonság#kerékpárút#Zalaszabar#Esztergályhorváti#Garabonc

Újabb mérföldkőhöz érkezett a kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és Esztergályhorváti térségében, tudatta közösségi oldalán Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő.

Zaol.hu

A politikus azt írta, a múlt héten Zalaszabaron már az utolsó kőréteg került a helyére, ezután pedig megkezdődött az aszfaltozás. Nagyradán a belterületi szakasz elkészült, s hamarosan a külterületeken is indul az aszfaltozás.

Nagy Bálint leszögezte: "Egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy településeinket biztonságosabb és kényelmesebb kerékpárutak kössék össze, szolgálva a helyieket és az idelátogatókat egyaránt".

kerékpárút
Nagy Bálint: Egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy településeinket biztonságosabb és kényelmesebb kerékpárutak kössék össze
Forrás:  zaol.hu

 

 

