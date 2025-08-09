38 perce
Idegenforgalmi célokat is szolgál, de főként közösségi hely a zalai település új létesítménye (galéria)
Megújul a településrész fontos közösségi tere. Új, családbarát kerékpáros pihenőhely gazdagítja Lenti máhomfai városrészét. A létesítményt szombaton délután avatták fel.
Helyiek és vendégek a családbarát kerékpáros pihenőhely avatóján
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
A kerékpáros pihenőhely a Zala Vármegyei Önkormányzat egy szlovén-magyar pályázatának eredménye a máhomfai kultúrháznál. A helyszín a közösségi tere lehet a helyieknek is. A helyszínt különféle interaktív elemek teszik különlegessé, illetve szorosan kapcsolódik Lenti önkormányzatának eddigi és tervezett kerékpáros fejlesztéseihez.
Kerékpáros pihenőhely, egyben közösségi helyszín
A kerékpáros pihenőhely avatóján Gáspár Lívia, Máhomfa városrész önkormányzati képviselője elmondta, hogy a megvalósult beruházás jelképezi a vármegyei önkormányzat azon elképzelését és elkötelezettségét, hogy támogatni kívánja Lenti városát és a kistelepüléseket. A beruházás megvalósításában helyi vállalkozók, cégek is részt vettek.
A projekt kapcsán dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy mindig is szem előtt tartja, hogy mivel, hogyan tud szűkebb hazájának, Lentinek segíteni, hogyan tudnak felhasználható forrásokkal segíteni. Hozzátette, hogy Lenti önkormányzata kiemelten kezeli a családok támogatását, legyen szó akár a születési támogatásról, a különböző lenti szervezetek által tartott gyerekeknek szóló nyári táborokról, a játszóterek és a közösségi helyek kialakításáról.
Kerékpáros pihenőt avattak Lenti-MáhomfánFotók: Korosa Titanilla
Kerékpáros fejlesztések sokasága
Horváth László, Lenti polgármestere pedig azt emelte ki, hogy az ilyen és ehhez hasonló projekteknek célja a turizmusfejlesztés is, Lentiben és a városrészben is vannak látnivalók, érdekességek. Hozzátette, hogy a városnak az utóbbi időszakban nyolc projektje volt kerékpáros fejlesztésre, a régióban 80 kilométer hosszan történt kerékpárút-fejlesztés Lentikápolnától Rédicsig és Tornyiszentmiklósig. A legújabb pedig a Lentit Hernyékkel összekötő szakasz, melynek munkálatai jelenleg is zajlanak.
Az eseményen szép számban voltak jelen a városrészben élők, valamint a város önkormányzati képviselői is. Máhomfán ezen a napon tartották a búcsút is.