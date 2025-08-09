Idegenforgalmi célokat is szolgál, de főként közösségi hely a zalai település új létesítménye (galéria)

A kerékpáros pihenőhely a Zala Vármegyei Önkormányzat egy szlovén-magyar pályázatának eredménye a máhomfai kultúrháznál. A helyszín a közösségi tere lehet a helyieknek is. A helyszínt különféle interaktív elemek teszik különlegessé, illetve szorosan kapcsolódik Lenti önkormányzatának eddigi és tervezett kerékpáros fejlesztéseihez.

Dr. Pál Attila (k) is köszöntött a kerékpáros pihenőhely avatóján, mellette jobbra Horváth László és Gáspár Lívia

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Kerékpáros pihenőhely, egyben közösségi helyszín

A kerékpáros pihenőhely avatóján Gáspár Lívia, Máhomfa városrész önkormányzati képviselője elmondta, hogy a megvalósult beruházás jelképezi a vármegyei önkormányzat azon elképzelését és elkötelezettségét, hogy támogatni kívánja Lenti városát és a kistelepüléseket. A beruházás megvalósításában helyi vállalkozók, cégek is részt vettek.

A projekt kapcsán dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy mindig is szem előtt tartja, hogy mivel, hogyan tud szűkebb hazájának, Lentinek segíteni, hogyan tudnak felhasználható forrásokkal segíteni. Hozzátette, hogy Lenti önkormányzata kiemelten kezeli a családok támogatását, legyen szó akár a születési támogatásról, a különböző lenti szervezetek által tartott gyerekeknek szóló nyári táborokról, a játszóterek és a közösségi helyek kialakításáról.