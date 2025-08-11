Megvan, kinek a kenyerét kínálják a zalai város államalapítási ünnepén. A kenyérsütésben Vilmos, a kovász segített

Első alkalommal szervezték meg Zalaszentgróton a „Mi kenyerünk” elnevezésű kovászos kenyérsütő versenyt, hogy a természetes kenyérsütés értékére hívják fel a figyelmet. Ám azzal a reménnyel is, hogy a kenyérsütés és kóstolgatás öröme összehozza a helyi közösségeket, sőt generációkat, lévén, hogy a rendezvényen a kicsik is kipróbálhatták magukat alkalmi pékekként.

Kenyérsütés, kóstolás a zalaszentgróti MI kenyerünk versenyen. A legjobb kovászos kenyeret keresték, a győztes az államalapítás ünnepére elkészíti a város kenyerét.

Forrás: ZH

Kenyérsütésben versengtek a zalaszentgrótiak

A szervezők nem kis meglepetésére és örömére 50 kenyeret vitt zsűrizésre 30 nevező,

fehér,

félbarna,

gluténmentes,

sült hagymás,

burgonyás,

kovász uborkás,

csülkös-káposztás,

kurkumás,

olívás,

jalapenós és

cheddar sajtos kenyerek is megmérették magukat.

A legjobb fehér kovászos kenyér készítője kapja a megtisztelő felkérést, hogy a város augusztus 20-i ünnepségére, a kenyérszentelésre megsüsse a város kenyerét.

A megtiszteltetés a zalakoppányi városrészből érkezett háromgyermekes édesanyát, Ferenczi Lillát illeti, a szakértő zsűri az ő kovászos kenyerét találta szemre is, ízre is a legtetszetősebbnek. Kreatív kategóriában Dóka Éva, félbarna kovászos kenyér kategóriában Mérkszné Kovács Krisztina, gluténmentes kovászos kenyér kategóriában pedig Husz Máté vitte el a pálmát.

A város kenyerét a zalakoppányi Ferenczi Lilla készíti majd, az ő kovászos kenyere bizonyult a legjobbnak a zsűri ítélete alapján. Fotó: ZH

Ahol a kovász már a család része, nevet is adtak neki

Ferenczi Lilla nem is titkolja, mennyire büszke arra, hogy ő sütheti a város kenyerét, és mennyire boldog az első helyezés miatt. Lilla mindössze másfél éve foglalkozik kovászos kenyerek és péksütemények készítésével otthon, sok sikertelen kísérlet és kudarc után mára profi kenyérsütő.

- A boltban már nem is vásárolunk se kenyeret, se pékárut. A legkisebb gyermekem, aki a bolti kenyeret sose ette meg, láthatóan az itthon készítettért rajong, a férjem pedig, aki egészségügyi okokból nem eheti meg az élesztős kenyeret, a kovászosnak szintén nagyon örül és szívesen fogyasztja.

Lilla autodidakta módon sajátította el a kovászkészítést, a kovász viszont másfél éve része, sőt tagja a családnak, neve is van már: Vilmosnak hívják, a konyhapulton "üldögél", naponta kétszer kap enni, amitől láthatóan mindig új erőre kap.

- A kovászkészítéstől sokan ódzkodnak, pedig nem ördöngösség - árulja el Lilla. - Igaz, rendszerességet kíván, naponta kiköveteli a vele való foglalkozást, ám ez rövid időt vesz igénybe, és ha már a napi rutinunk részévé válik, akkor semmilyen módon nem is okoz gondot.