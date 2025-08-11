1 órája
Megvan, kinek a kenyerét kínálják a zalai város államalapítási ünnepén. A kenyérsütésben Vilmos, a kovász segített
Kenyérsütés és kóstolgatás öröme hozta össze a zalaszentgrótiakat. A kenyérsütés verseny is volt egyben, a város kenyerét választották ki ennek során.
Első alkalommal szervezték meg Zalaszentgróton a „Mi kenyerünk” elnevezésű kovászos kenyérsütő versenyt, hogy a természetes kenyérsütés értékére hívják fel a figyelmet. Ám azzal a reménnyel is, hogy a kenyérsütés és kóstolgatás öröme összehozza a helyi közösségeket, sőt generációkat, lévén, hogy a rendezvényen a kicsik is kipróbálhatták magukat alkalmi pékekként.
Kenyérsütésben versengtek a zalaszentgrótiak
A szervezők nem kis meglepetésére és örömére 50 kenyeret vitt zsűrizésre 30 nevező,
- fehér,
- félbarna,
- gluténmentes,
- sült hagymás,
- burgonyás,
- kovász uborkás,
- csülkös-káposztás,
- kurkumás,
- olívás,
- jalapenós és
- cheddar sajtos kenyerek is megmérették magukat.
A legjobb fehér kovászos kenyér készítője kapja a megtisztelő felkérést, hogy a város augusztus 20-i ünnepségére, a kenyérszentelésre megsüsse a város kenyerét.
A megtiszteltetés a zalakoppányi városrészből érkezett háromgyermekes édesanyát, Ferenczi Lillát illeti, a szakértő zsűri az ő kovászos kenyerét találta szemre is, ízre is a legtetszetősebbnek. Kreatív kategóriában Dóka Éva, félbarna kovászos kenyér kategóriában Mérkszné Kovács Krisztina, gluténmentes kovászos kenyér kategóriában pedig Husz Máté vitte el a pálmát.
Ahol a kovász már a család része, nevet is adtak neki
Ferenczi Lilla nem is titkolja, mennyire büszke arra, hogy ő sütheti a város kenyerét, és mennyire boldog az első helyezés miatt. Lilla mindössze másfél éve foglalkozik kovászos kenyerek és péksütemények készítésével otthon, sok sikertelen kísérlet és kudarc után mára profi kenyérsütő.
- A boltban már nem is vásárolunk se kenyeret, se pékárut. A legkisebb gyermekem, aki a bolti kenyeret sose ette meg, láthatóan az itthon készítettért rajong, a férjem pedig, aki egészségügyi okokból nem eheti meg az élesztős kenyeret, a kovászosnak szintén nagyon örül és szívesen fogyasztja.
Lilla autodidakta módon sajátította el a kovászkészítést, a kovász viszont másfél éve része, sőt tagja a családnak, neve is van már: Vilmosnak hívják, a konyhapulton "üldögél", naponta kétszer kap enni, amitől láthatóan mindig új erőre kap.
- A kovászkészítéstől sokan ódzkodnak, pedig nem ördöngösség - árulja el Lilla. - Igaz, rendszerességet kíván, naponta kiköveteli a vele való foglalkozást, ám ez rövid időt vesz igénybe, és ha már a napi rutinunk részévé válik, akkor semmilyen módon nem is okoz gondot.
Az étel akkor jó, ha a szemünket is jóllakatja
Lilla elmondta: a kovász alapja a víz és a liszt. Legtöbben vadkovászt készítenek, neki hosszas kísérletezés után a madre kovász vált be, ebből ugyanis kiválóan lehet péksütiket is készíteni, nem csupán kenyeret. Ez egy olasz típusú kemény kovász, aminek ugyanúgy víz és liszt az alapja, de olívaolajat és mézet is használnak hozzá. A kovászt naponta kétszer kell etetni, lehetőleg ugyanabban az időpontban, így egészen biztos, hogy nem romlik meg, nem lesz a világon semmi baja, hiszen folyamatosan frissül, erre Vilmos a legjobb példa.
- A kovászos kenyeret mindig kézzel dagasztom; a kézzel dagasztás nem vesz igénybe sok időt, bár többen ezt gondolják. Dagasztás után 5-6 órát érik, aztán lehet hajtogatni a tésztát, majd formázni. A formázott kenyér szakajtóba kerül, ahol még két órát pihen, ez után lehet sütni. Mivel én nemcsak sütni, de díszíteni is nagyon szeretem a kenyeret, erre is szánok időt. Azt szokták mondani, hogy az étel akkor jó, ha a szemünket is jóllakatja.
A zalaszentgróti kenyerek egészen biztosan megfeleltek minden kitételnek, ízre, külsőre, állagra fantasztikusak voltak, amit a kóstolgatók is megerősítettek a versenyt követően.
