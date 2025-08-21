Egy gyermektábor Zalában, ahol szabadon szárnyalhatott a fantázia

A kendlimajori két alkalmon közel 80 fiatal igyekezett a lehető legügyesebben dolgozni. Ludvig Klárától megtudtuk: a tábori foglalkozások a művészettől, az alkotástól, a barátkozástól, az önállóan szerveződő csoportos játékoktól, vagyis a kreatív szabadságtól alakultak jól. Örömmel vették a vélemények megfogalmazását, az egyéni ötleteket. A festészetet a házigazda, Ludvig Zoltán festőművész irányította. Két téma volt, az egyik a fa, mint tájelem, a másik a portré, amire a gyerekek úgy reagáltak, hogy „jaj, azt imádjuk”. Képelemzésekkel indítottak, hiszen a műteremben neves képzőművészek alkotásain keresztül vizsgálták meg a technikákat, elemezték a színeket és komponálást.

Kendlimajori műterem. Ludvig Zoltán festőművész és megannyi festmény, alkotás az asztalokon. Semmi sem szabott határt a fiatalok kreativitásának

Fotó: ZH

Kendlimajor: a gyerekek többféle művészettel ismerkedhettek meg

– Idén megismerkedhettek a művészeti installációval – mondta Ludvig Klára. – Meglepően jó észrevételeket fogalmaztak meg, majd a nap nagy részét kitöltő saját alkotásaikon dolgoztak. Mint minden évben, most is volt plasztikázás, amit Págyi Zsóka keramikus művész irányított. Ludvig Dániel festőművésszel kortárs szellemiségű apró tárgyakat faragtak, amelyeket aztán festéssel tettek még izgalmasabbá. Gál Barbara képzőművész és testvére, Gál Tímea magukkal hozták Fóris Barbara textilművészt. Festettek állatfigurákat, mandalát kerámialapra, készültek fonott karkötők, pomponok és gyöngy fülbevalók is.