augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+33
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kendlimajor

1 órája

Egy gyermektábor Zalában, ahol szabadon szárnyalhatott a fantázia

Címkék#Ludvig Klára#fantázia#installáció#Ludvig Zoltán

A Kendlimajor Művészeti Akadémia tereit gyermekzsivaj töltötte meg a nyáron. A Ludvig Nemzetközi Művésztelepet követően ismét két turnusban fogadta a fiatalokat Ludvig Zoltán festőművész és felesége, Ludvig Klára Kisrécse-Kendlimajorban.

Benedek Bálint
Egy gyermektábor Zalában, ahol szabadon szárnyalhatott a fantázia

Kendlimajorban a kortárs festőművészek alkotásaival is megismerkedhettek a fiatalok

Fotó: ZH

A kendlimajori két alkalmon közel 80 fiatal igyekezett a lehető legügyesebben dolgozni. Ludvig Klárától megtudtuk: a tábori foglalkozások a művészettől, az alkotástól, a barátkozástól, az önállóan szerveződő csoportos játékoktól, vagyis a kreatív szabadságtól alakultak jól. Örömmel vették a vélemények megfogalmazását, az egyéni ötleteket. A festészetet a házigazda, Ludvig Zoltán festőművész irányította. Két téma volt, az egyik a fa, mint tájelem, a másik a portré, amire a gyerekek úgy reagáltak, hogy „jaj, azt imádjuk”. Képelemzésekkel indítottak, hiszen a műteremben neves képzőművészek alkotásain keresztül vizsgálták meg a technikákat, elemezték a színeket és komponálást.

Kendlimajor
Kendlimajori műterem. Ludvig Zoltán festőművész és megannyi festmény, alkotás az asztalokon. Semmi sem szabott határt a fiatalok kreativitásának
Fotó: ZH

Kendlimajor: a gyerekek többféle művészettel ismerkedhettek meg

– Idén megismerkedhettek a művészeti installációval – mondta Ludvig Klára. – Meglepően jó észrevételeket fogalmaztak meg, majd a nap nagy részét kitöltő saját alkotásaikon dolgoztak. Mint minden évben, most is volt plasztikázás, amit Págyi Zsóka keramikus művész irányított. Ludvig Dániel festőművésszel kortárs szellemiségű apró tárgyakat faragtak, amelyeket aztán festéssel tettek még izgalmasabbá. Gál Barbara képzőművész és testvére, Gál Tímea magukkal hozták Fóris Barbara textilművészt. Festettek állatfigurákat, mandalát kerámialapra, készültek fonott karkötők, pomponok és gyöngy fülbevalók is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu