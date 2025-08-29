Gyakorló repülés
34 perce
Katonai gép az égen, de riadalomra semmi ok – ez hangos lesz!
Itthon nincs háború, csak gyakorló repülés. Ettől függetlenül ez hangos lesz.
Veszprém vármegye területén, valamint a Balaton északi és déli partvidékén egy C-17-es szállító repülőgép augusztus 30-án, szombaton 9 és 12 óra között, alacsony magasságban gyakorló repüléseket hajt végre, emiatt intenzív hanghatásra kell számítani, adott tájékoztatást a pápai MH 47. Bázisrepülőtér.
