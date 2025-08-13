augusztus 13., szerda

Hagyományőrzés a javából

1 órája

Most kell menni újra katonának! – így szól majd az ének a zalaapáti fesztiválon

Címkék#Zala Vármegyei Közgyűlés#Fehér Csaba#Rétvári Róbert

Bennük van a magyar történelem, a katonák örömei, fájdalmai, az összetartozás és a hűség érzése. Immár 15. alkalommal csendülnek fel katonadalok Zalaapátiban, ezúttal augusztus 17-én, vasárnap.

Antal Lívia

Zalaapáti önkormányzata 15 évvel ezelőtt azzal a céllal indította el a fesztivált, hogy katonadalok által megismertesse a történelmi időkbeli honvédelmet az újabb generációkkal. A XV. Katonadal fesztivál ünnepi megemlékező szentmisével kezdődik a plébániatemplomban, az alkalom főcelebránsa Tóth Tamás plébániai kormányzó lesz. Közreműködik az MH Veszprémi Légierő Zenekar és az Apáti Capella Kamarakórus. Ezt követően megemlékezést tartanak a polgármesteri hivatal előtti I. és II. világháborús emlékműnél, ahol ünnepi beszédet mond Kis-Bús Károly, az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred ezredese.

Katonadalok csendülnek fel hagyományőrző együttesek előadásában augusztus 17-én, vasárnap, Zalaapátiban.
Katonadalok csendülnek fel hagyományőrző együttesek előadásában augusztus 17-én, vasárnap, Zalaapátiban. Az eseményt katonai bemutatók kísérik. (Képünk korábbi felvétel)
Fotó: Péter B. Árpád/ Zalai Hírlap

Katonadalok csendülnek fel gyerekek, felnőttek előadásában

A Katonadal fesztivál 13 órakor kezdődik a rendezvénytéren. Ünnepi beszédet mond Rétvári Róbert, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, majd Fehér Csaba, Zalaapáti polgármestere. Ezt követően a katonadaloké lesz a főszerep. Az MH Veszprém Légierő Zenekar „GyepShow” című műsorát adja elő. A helyi óvodások és bölcsődések 14 órakor lépnek fel, műsoruk címe „Most kell menni újra katonának”. Utánuk népdalkörök foglalják el a színpadot, majd 20 órától a Zalaapáti Harmonika Zenekar és a Rozmaring Népdalkör következik. Végül közös énekléssel zárul a fesztivál.

Katonai bemutatók kísérik a rendezvényt

A rendezvényen kiállít a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Zala Megyei Szervezete, a Magyar Ejtőernyős-Felderítő Katonai Hagyományőrző Baráti Kör, a Klapka Kishuszár Egyesület, a 8. Harckocsi Ezred Katonai Hagyományőrző Egyesület, a Reformkori Hagyományőrzők Társasága, a 74 H GHOST Division Kínai Hagyományőrző csoport, valamint a Befag Erdész Lövészklub. Kísérőprogramként ólomfiguraöntő-műhely, egyenruha- és fegyverkiállítás, laser tag pálya, lövészet és minitank vezetése színesíti a napot.

 

