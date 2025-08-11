Megvan a temetés időpontja: ekkor vesznek végső búcsút a balesetben elhunyt legendás magyar sportolótól

Mint azt mi is megírtuk, július 31-én Cipruson életét vesztette Kathi Béla világbajnok testépítő. A hajdúsági erőemelő halála az egész országot megrázta. Az özvegy, Salamon Dia a Facebook-oldalán osztotta meg, mikor temetik el a hajdúböszörményi legendát - írja a haon.hu.

Kathi Béla július 31-én hunyt el.

Forrás: Facebook/Kathi Béla

