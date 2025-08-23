Segítség
52 perce
Több család iskolakezdését támogatta a Karitász csoport
Augusztus 21-én délután a Szent József Közösségi Házban a kertvárosi plébánia területéhez tartozó 21 családban élő 35 fő általános iskolás és középiskolás gyermek iskolakezdését támogatta gyermekenként tízezer forinttal a kertvárosi plébánia Karitász csoportja.
A 4 gyermeket nevelő Pandek Klaudia részére Mekina Erzsébet Karitász önkéntes adja át a támogatást Fotó: Karitász
Az iskolakezdési támogatást a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola növendékei által júniusban adott, a Karitász csoport tevékenységét támogató koncert bevételéből, és a kertvárosi plébánia hívei által felajánlott adományokból tudta megvalósítani a Karitász csoport.
