Karácsony augusztusban - avagy a műfenyő illata

Eszem, f***om megáll – ahogy a legendás Ford Fairlane kalandjaiban is elhangzott. És komolyan: ki gondolta volna, hogy augusztus 23-án, 28 fokban, klímás bevásárlókocsit tologatva karácsonyi gömbökbe botlunk a KIK-ben?

Árukínálat a KIK-ben augusztus 23-án.

Fotó: zaol.hu

Míg kint a téren a lángos és a főtt kukorica illata száll, bent már műfenyők bólogatnak, és halk "Jingle Bells" kíséri a bikinik végkiárusítását. A nyár és a karácsony így találkozik félúton.

Értem én, hogy előrelátás, meg logisztika, de vajon van valaki, aki strandpapucsban, napszemüvegben, izzadtan markolja a forralt boros bögrét, mondván: „Na, ez még hiányzott a nyári feelinghez!”

Ha így haladunk, hamarosan megszületik az új ünnep: „Karanyár”, amikor görögdinnyét díszítünk szaloncukorral, vagy a „Hónyár”, ahol a hőségriadót mesterséges havazással oldják a bevásárlóközpontok. De ha tényleg elgurult a szélszesek gyógyszere, mi is ajánlhatunk pár új terméket, melyek remekül illeszkednek a nyári karácsonyhoz. Ilyen lehetne a hóember alakú jégkrém, SUP-ra erősített Télapó szán, árnyékot adó műfenyő és a mályvacukor sütéséhez a Jingle Grill-t is lehetne árulni.

Persze az is lehet, hogy a KIK egy titkos naptár szerint él, ahol a nyár csak rövid szünet két karácsony között. És ha így haladunk, októberben már a húsvéti nyulak is ott fognak lapulni a csokimikulások mellett.

Szóval, ha legközelebb strandtáskával indulsz vásárolni, ne lepődj meg, ha mellé egy száncsengőt is pakolhatsz. Boldog karácsonyt – vagy inkább jó nyárutót?