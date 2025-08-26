augusztus 26., kedd

Beruházás-cunami

32 perce

Tárva a kapu – Közösségi összefogásból megújult a Zrínyi Miklós Gimnázium főbejárata is (galéria)

Címkék#megújult#Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium#főbejárat#Schneider János

Befejeződött a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium főbejáratának felújítása, amely az elmúlt években megvalósult iskolarekonstrukció szimbolikus lezárásának is tekinthető. A kapu korszerűsítését felajánlásokból finanszírozta az intézmény.

Jóna István

A beruházás a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány kezdeményezésére, közösségi összefogással valósult meg. A kapu mintegy kétmillió forintos felújítása cégek és magánszemélyek felajánlásából valósult meg.

kapu
A kapu átadása. Balról jobbra: Bali Zoltán, alpolgármester, dr. Kocsis Gyula, az intézményi tanács és iskolaszék elnöke, Németh László, a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Molnár Katalin,  a Zalaegerszegi Tankerületi Központ gazdasági vezetője, Schneider János, a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója, Kajári Attila, a Zalaegerszegi tankerületi Központ igazgatója , dr. Háry András, a ZalaZONE Ipari Park Zrt. vezérigazgatója
Fotó: Jóna István

Kapu a jövőre

– Ez az ajtó jelképes, hiszen minden egykori, jelenlegi és jövőbeli diáknak ez a kapu a belépési pont az iskolába – fogalmazott Schneider János, az intézmény igazgatója a sajtótájékoztató elején. – Szerettük volna úgy felújítani, hogy méltó legyen az épülethez és az iskola hagyományaihoz, ugyanakkor megőrizze eredeti formáját. Külön köszönet jár mindenkinek, aki adománnyal támogatta a kezdeményezést.

Tehetséggondozásra fordítják

Az eseményen részt vett Bali Zoltán alpolgármester is, aki hangsúlyozta: a felújítás nemcsak egy építészeti részlet megújítását jelentette, hanem az összefogás kiemelkedő példája is. Mint mondta, a gyűjtés eredményeként a szükséges költségek négyszerese folyt be, így a fennmaradó összeget a tehetséggondozásra fordíthatja az alapítvány. Az alpolgármester megemlékezett a nemrég elhunyt Megyeri Gáborról, aki kivitelezőként a munkálatok előkészítésében jelentős szerepet vállalt.

Erős háttér

Németh László, az alapítvány kuratóriumának elnöke hozzátette: magánszemélyektől és cégektől érkeztek a támogatások, 2000 forinttól egészen többmilliós összegekig. A legnagyobb, hárommillió forintos adományt a ZalaZONE Ipari Park Zrt. ajánlotta fel.

– A gazdaságfejlesztés elképzelhetetlen erős középiskolai háttér nélkül. A Zrínyi gimnázium hosszú évtizedek óta adja a jól képzett fiatalokat a térségnek. Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhattunk az iskola fejlődéséhez – mondta dr. Háry András, a ZalaZONE Ipari Park Zrt. vezérigazgatója.

Megújult főbejárat várja a diákokat Fotó: Jóna István

Szívvel-lélekkel

Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója szerint a mostani beruházással vált teljessé az elmúlt évek fejlesztéssorozata. A gimnázium nemcsak korszerű infrastruktúrával, hanem színvonalas szakmai programokkal is az egyik legmodernebb intézmény a régióban.

Kocsis Gyula, az intézményi tanács és az iskolaszék elnöke hozzátette: "Már a gyűjtés meghirdetésekor sokan támogatták a kezdeményezést. Jó látni, hogy a közösség szívvel-lélekkel állt az ügy mellé".

Teljes rekonstrukció

A kivitelezés során az eredeti faajtó teljes rekonstrukciója megvalósult: új zárszerkezet, hőszigetelt üvegezés, vasalatok, behúzó fék, automata küszöb, valamint műemlékvédelmi szempontból is elfogadott festés került az ajtóra. Az elmúlt hónapokban további felújítások is történtek az iskolában: elkészült a főbejárathoz illeszkedő lábazat és a lépcső rekonstrukciója, kiépítették a belső biztonsági és informatikai hálózatot, megújultak tantermek, öltözők, valamint a büfé is.

Ezzel  lezárult a felújítássorozat az intézményben Fotó: Jóna István

Diákok támogatása

A beruházás költsége megközelítette a kétmillió forintot, miközben a gyűjtésből több mint hétmillió forint folyt be. Az alapítványnál így további több mint két főbejáratnyi összeg maradt, amit a diákok támogatására fordítanak a következő években.

– Most már nemcsak külsőleg, hanem belső tartalmában is modern, ugyanakkor hagyományait őrző intézmény várja a diákokat szeptember elsejétől – zárta gondolatait Schneider János igazgató.

Megújult a Zrínyi Miklós Gimnázium főbejárata

Fotók: Jóna István

 

