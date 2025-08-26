Tárva a kapu – Közösségi összefogásból megújult a Zrínyi Miklós Gimnázium főbejárata is (galéria)

A beruházás a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány kezdeményezésére, közösségi összefogással valósult meg. A kapu mintegy kétmillió forintos felújítása cégek és magánszemélyek felajánlásából valósult meg.

A kapu átadása. Balról jobbra: Bali Zoltán, alpolgármester, dr. Kocsis Gyula, az intézményi tanács és iskolaszék elnöke, Németh László, a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Molnár Katalin, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ gazdasági vezetője, Schneider János, a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója, Kajári Attila, a Zalaegerszegi tankerületi Központ igazgatója , dr. Háry András, a ZalaZONE Ipari Park Zrt. vezérigazgatója

Fotó: Jóna István

Kapu a jövőre

– Ez az ajtó jelképes, hiszen minden egykori, jelenlegi és jövőbeli diáknak ez a kapu a belépési pont az iskolába – fogalmazott Schneider János, az intézmény igazgatója a sajtótájékoztató elején. – Szerettük volna úgy felújítani, hogy méltó legyen az épülethez és az iskola hagyományaihoz, ugyanakkor megőrizze eredeti formáját. Külön köszönet jár mindenkinek, aki adománnyal támogatta a kezdeményezést.

Tehetséggondozásra fordítják

Az eseményen részt vett Bali Zoltán alpolgármester is, aki hangsúlyozta: a felújítás nemcsak egy építészeti részlet megújítását jelentette, hanem az összefogás kiemelkedő példája is. Mint mondta, a gyűjtés eredményeként a szükséges költségek négyszerese folyt be, így a fennmaradó összeget a tehetséggondozásra fordíthatja az alapítvány. Az alpolgármester megemlékezett a nemrég elhunyt Megyeri Gáborról, aki kivitelezőként a munkálatok előkészítésében jelentős szerepet vállalt.

Erős háttér

Németh László, az alapítvány kuratóriumának elnöke hozzátette: magánszemélyektől és cégektől érkeztek a támogatások, 2000 forinttól egészen többmilliós összegekig. A legnagyobb, hárommillió forintos adományt a ZalaZONE Ipari Park Zrt. ajánlotta fel.

– A gazdaságfejlesztés elképzelhetetlen erős középiskolai háttér nélkül. A Zrínyi gimnázium hosszú évtizedek óta adja a jól képzett fiatalokat a térségnek. Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhattunk az iskola fejlődéséhez – mondta dr. Háry András, a ZalaZONE Ipari Park Zrt. vezérigazgatója.

Megújult főbejárat várja a diákokat Fotó: Jóna István

Szívvel-lélekkel

Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója szerint a mostani beruházással vált teljessé az elmúlt évek fejlesztéssorozata. A gimnázium nemcsak korszerű infrastruktúrával, hanem színvonalas szakmai programokkal is az egyik legmodernebb intézmény a régióban.

Kocsis Gyula, az intézményi tanács és az iskolaszék elnöke hozzátette: "Már a gyűjtés meghirdetésekor sokan támogatták a kezdeményezést. Jó látni, hogy a közösség szívvel-lélekkel állt az ügy mellé".