1 órája
Tárva a kapu – Közösségi összefogásból megújult a Zrínyi Miklós Gimnázium főbejárata is (galéria)
Befejeződött a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium főbejáratának felújítása, amely az elmúlt években megvalósult iskolarekonstrukció szimbolikus lezárásának is tekinthető. A kapu korszerűsítését felajánlásokból finanszírozta az intézmény.
A beruházás a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány kezdeményezésére, közösségi összefogással valósult meg. A kapu mintegy kétmillió forintos felújítása cégek és magánszemélyek felajánlásából valósult meg.
Kapu a jövőre
– Ez az ajtó jelképes, hiszen minden egykori, jelenlegi és jövőbeli diáknak ez a kapu a belépési pont az iskolába – fogalmazott Schneider János, az intézmény igazgatója a sajtótájékoztató elején. – Szerettük volna úgy felújítani, hogy méltó legyen az épülethez és az iskola hagyományaihoz, ugyanakkor megőrizze eredeti formáját. Külön köszönet jár mindenkinek, aki adománnyal támogatta a kezdeményezést.
Tehetséggondozásra fordítják
Az eseményen részt vett Bali Zoltán alpolgármester is, aki hangsúlyozta: a felújítás nemcsak egy építészeti részlet megújítását jelentette, hanem az összefogás kiemelkedő példája is. Mint mondta, a gyűjtés eredményeként a szükséges költségek négyszerese folyt be, így a fennmaradó összeget a tehetséggondozásra fordíthatja az alapítvány. Az alpolgármester megemlékezett a nemrég elhunyt Megyeri Gáborról, aki kivitelezőként a munkálatok előkészítésében jelentős szerepet vállalt.
Erős háttér
Németh László, az alapítvány kuratóriumának elnöke hozzátette: magánszemélyektől és cégektől érkeztek a támogatások, 2000 forinttól egészen többmilliós összegekig. A legnagyobb, hárommillió forintos adományt a ZalaZONE Ipari Park Zrt. ajánlotta fel.
– A gazdaságfejlesztés elképzelhetetlen erős középiskolai háttér nélkül. A Zrínyi gimnázium hosszú évtizedek óta adja a jól képzett fiatalokat a térségnek. Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhattunk az iskola fejlődéséhez – mondta dr. Háry András, a ZalaZONE Ipari Park Zrt. vezérigazgatója.
Szívvel-lélekkel
Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója szerint a mostani beruházással vált teljessé az elmúlt évek fejlesztéssorozata. A gimnázium nemcsak korszerű infrastruktúrával, hanem színvonalas szakmai programokkal is az egyik legmodernebb intézmény a régióban.
Kocsis Gyula, az intézményi tanács és az iskolaszék elnöke hozzátette: "Már a gyűjtés meghirdetésekor sokan támogatták a kezdeményezést. Jó látni, hogy a közösség szívvel-lélekkel állt az ügy mellé".
Teljes rekonstrukció
A kivitelezés során az eredeti faajtó teljes rekonstrukciója megvalósult: új zárszerkezet, hőszigetelt üvegezés, vasalatok, behúzó fék, automata küszöb, valamint műemlékvédelmi szempontból is elfogadott festés került az ajtóra. Az elmúlt hónapokban további felújítások is történtek az iskolában: elkészült a főbejárathoz illeszkedő lábazat és a lépcső rekonstrukciója, kiépítették a belső biztonsági és informatikai hálózatot, megújultak tantermek, öltözők, valamint a büfé is.
Diákok támogatása
A beruházás költsége megközelítette a kétmillió forintot, miközben a gyűjtésből több mint hétmillió forint folyt be. Az alapítványnál így további több mint két főbejáratnyi összeg maradt, amit a diákok támogatására fordítanak a következő években.
– Most már nemcsak külsőleg, hanem belső tartalmában is modern, ugyanakkor hagyományait őrző intézmény várja a diákokat szeptember elsejétől – zárta gondolatait Schneider János igazgató.
Megújult a Zrínyi Miklós Gimnázium főbejárataFotók: Jóna István