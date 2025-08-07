augusztus 7., csütörtök

Gyorsan lefülelhetnek, ha helytelenkedsz!

29 perce

Vége a driftelésnek és a gyorsulási versenyeknek a nagykanizsai Aréna körül! A rendőrség élőben figyel

Címkék#Nagykanizsai Rendőrkapitányság#Kanizsa Aréna#kamera

Vége a gyorsulási versenynek és idegborzoló drifteléseknek! A rendőrségi kamerák azonnal látják, mi történik a Kanizsa Aréna körül.

Antal Anita

A Kanizsa Aréna és a Nagykanizsai Rendőrkapitányság rendszerének összekötésével mostantól a kapitányságon rendőrségi kamerákkal élő közvetítésben követhetik, mi történik az Aréna körül. Csütörtökön élesítették a rendszert, a kétmillió forintból megvalósított bekötést, a két rendszer összekötését a ZNET Telekom Zrt.  végezte el. 

Kanizsa Aréna
Vége a Kanizsa Aréna körüli kihágásoknak, a rendőrségi kamerák mostantól látnak mindent, ami itt történik. A rendszer éles működéséről Kálovics Tamás, Horváth Jácint, Kékesi Ádám és Bodó László beszélt. (b-j)
Fotó: Antal Anita

A rendőrségi kamerák percről percre tudják követni a Kanizsa Aréna körüli eseményeket

- A Kanizsa Aréna működése óta számos panasz érkezik az Aréna körüli szabálytalan cselekmények miatt: sokan rendeznek gyorsulási versenyt a parkolóban, drifteléssel borzolják a környékbeliek idegeit, és sajnos sok a garázdaság is. Reményeink szerint jelentős visszatartó erő lesz mostantól, hogy a két rendszert összekötjük és a rendőrség élőben figyelemmel kísérheti, mi történik az Aréna körül - jelezte Horváth Jácint polgármester, aki Bodó László önkormányzati képviselővel, városüzemeltetési és közbiztonsági tanácsnokkal vett részt a rendszer jelképes átadásán.

Már 236 térfigyelő kamera pásztázza a várost, ebből 54 a Kanizsa Arénát

Kékesi Ádám rendőr alezredes, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság megbízott határrendészeti osztályvezetője, aki a térfigyelő kamerákkal kapcsolatos feladatokkal is foglalkozik, elmondta: óriási segítség számukra ennek a beruházásnak a megvalósítása. 2004-ben kezdődött a városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése, az akkori négy kamerával szemben ma már 236 pásztázza a várost, ebből az Aréna területén 54 található.
- Az eddigi gyakorlat az volt, hogy az Arénából érkezett jelzéseket követően a munkatársaink ellenőrizték a kamerás felvételeket, ami napokat vett így igénybe. Most azonnal látunk minden történést, így az intézkedési idő jelentősen rövidül -mutatott rá. - Ráadásul kiváló felbontású, minőségű képeket kapunk, sőt a rendszernek része a rendszámfigyelő kamera is, így a driftelőket, gyorsulási versenyzőket könnyebben fülön csíphetjük.

Ősszel folytatódik a telepítés

A ZNET képviselője, Kálovics Tamás hozzáfűzte: a térfigyelő rendszer bővítése ősszel folytatódik, 

  • a keleti városrész, 
  • a Csónakázó-tó és 
  • a Szentgyörgyvári-hegy kap újabb kamerákat.

 

 

