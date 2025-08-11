augusztus 11., hétfő

Augusztusra végre megteltek a strandok

50 perce

Ekkora nyüzsgést évek óta nem látott a Balaton – mindenki ide menekült a hőség elől (galéria)

Címkék#Balaton-part#óriáscsúszda#strand

Az idei nyár eddigi legjobb hétvégéjéről számoltak be a balatoni strandok és a parti vendéglátóhelyek üzemeltetői. A kánikula és az augusztusi szabadságolások hatására végre felpezsdült az élet a zalai fürdőhelyeken.

Zaol.hu

Vonyarcvashegyen egy gombostűt sem nagyon lehetett leejteni, rengetegen választották kikapcsolódásként az elmúlt napokban a Lidó Strandot. Keszthelyen a Helikon és a Libás mutatott szellősebb képet, a Városi Strandon azonban nehéz volt helyet találni a törölközőknek a kánikula idején. Végre pezseg a Balaton.

kánikula
A keszthelyi Helikon Strandon szombaton délben még bőven volt hely a később érkezők számára is. A kánikula az elmúlt hétvégén sokakat vonzott a fürdőhelyekre
Fotó: ZH

Csúszott a kánikula

A változékony, olykor csapadékos időjárás miatt gyakran hallhattuk panaszkodni júliusban a balatoni vendéglátósokat. A Keszthely három strandját üzemeltető cég vezetője szerint bár kevesebb volt a fürdőző, az átlagos forgalmat így is sikerült elérni.

– A tavalyi évhez viszonyítva visszaesett ugyan a vendégszám júliusban a keszthelyi strandokon, de az elmúlt évek átlagát azért teljesíteni tudtuk. Összesen hat olyan napot számoltunk a hónapban, amikor a rossz időjárás miatt nem volt a strandokon belépő vendég. Az eddigi tapasztalatok alapján a következő napokban is a korábbi átlagos, vagy az azt kicsivel meghaladó vendégszámot várjuk – árulta el érdeklődésünkre Cziráki László, a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Beindult a nagyüzem a zalai Balaton-parton

Fotók: ZH

Kiváló vízminőség várja a fürdőzőket

Előttünk még az augusztus java, s igazi strandidő köszöntött be a Balatonnál is. A keszthelyi partra több kiegészítő programmal próbálják csábítani a fürdővendégeket. A szezon hátralévő részében petanque versenyt rendeznek mozgássérülteknek, tovább működik a strandkönyvtár, a városi strandon pedig egésznapos animációs programot kínálnak a gyerekeknek. 

– Újdonságként bevezettük a három napos, valamint az egy hetes kedvezményes belépőket az egyéni vendégeinknek és az idelátogató családoknak. Az intézkedésnek eddig pozitív a hatása, a tapasztalatok szerint kedvelik a látogatók – tette hozzá Cziráki László.

Az ügyvezető azt is elmondta, az általuk üzemeltetett három strandon nincs probléma idén a vízminőséggel:

– Az értékeléseink kiválóak, a mintavételek a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek. A vízhőfokot is naponta ellenőrizzük, hogy megfelelően tudjuk tájékoztatni a strandolókat.

kánikula
A legtöbb látogatót a Városi Strand vonzotta a hétvégén Keszthelyen.
Fotó: ZH

A családok számára vonzó a sok árnyék és a homokos partszakasz

Kovács Levente rendszeresen a Libás Strandot választja a hétvégi strandolás helyszínéül. A négyfős család két kisgyermekkel érkezett, akik imádják a homokos partszakaszt.

Nagyon szeretjük, hogy a Libáson mindig találni helyet a pokrócoknak és ráadásul árnyékban. A parkolás is ingyenes, a büféárak pedig egyáltalán nem vészesek. Mindig ide jövünk hétvégente, ha jó idő van. Nem egészen 20 kilométerre lakunk, számunkra ez a balatoni strand a legideálisabb – fogalmazott a családfő.

kánikula
A Libás strand elsősorban az árnyékot adó, évtizedes fák és a homokos partszakasz miatt kedvelt.
Fotó: ZH

Megtelt Vonyarcvashegy a hétvégére

A zalai fürdőhelyek közül ismét a Lidó Strand volt az egyik legkedveltebb a hétvégén. A vonyarci Balaton-partra elsősorban családosok és fiatal nyaralók érkeztek.

– Nem véletlenül büszkélkedhetünk azzal, hogy a strandunk a legnépszerűbb a környéken. A fürdőzés mellett számos aktív kikapcsolódási élményt kínálunk, és a sportolási lehetőségek is nálunk a legváltozatosabbak. Szívesen jönnek a fiatalok a Wing Foiling- és szörfiskola miatt, a vízisípályával és fejesugró stéggel pedig különleges attrakciót biztosítunk – fogalmazott Horváth Tamás, a vonyarcvashegyi Tourinform Iroda vezetője. – Rengetegen érdeklődnek a változatos mozgási lehetőségek iránt, rendkívül kedveltek a strandon található homokos sportpályáink, de szintén népszerű:

  • a fitneszpark
  • a TEQBALL asztal
  • a vízi aerobik
  • az animációs programok
  • az óriáscsúszda
  • és a szörfkölcsönző is

– sorolta a turisztikai szakember. Horváth Tamás hozzátette, túl vannak az idei nyár eddigi legerősebb hétvégéjén, és az augusztus 20-ig tartó főszezonban hasonlóan jó forgalomra számítanak.

 

 

