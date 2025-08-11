Ekkora nyüzsgést évek óta nem látott a Balaton – mindenki ide menekült a hőség elől (galéria)

Vonyarcvashegyen egy gombostűt sem nagyon lehetett leejteni, rengetegen választották kikapcsolódásként az elmúlt napokban a Lidó Strandot. Keszthelyen a Helikon és a Libás mutatott szellősebb képet, a Városi Strandon azonban nehéz volt helyet találni a törölközőknek a kánikula idején. Végre pezseg a Balaton.

A keszthelyi Helikon Strandon szombaton délben még bőven volt hely a később érkezők számára is. A kánikula az elmúlt hétvégén sokakat vonzott a fürdőhelyekre

Fotó: ZH

Csúszott a kánikula

A változékony, olykor csapadékos időjárás miatt gyakran hallhattuk panaszkodni júliusban a balatoni vendéglátósokat. A Keszthely három strandját üzemeltető cég vezetője szerint bár kevesebb volt a fürdőző, az átlagos forgalmat így is sikerült elérni.

– A tavalyi évhez viszonyítva visszaesett ugyan a vendégszám júliusban a keszthelyi strandokon, de az elmúlt évek átlagát azért teljesíteni tudtuk. Összesen hat olyan napot számoltunk a hónapban, amikor a rossz időjárás miatt nem volt a strandokon belépő vendég. Az eddigi tapasztalatok alapján a következő napokban is a korábbi átlagos, vagy az azt kicsivel meghaladó vendégszámot várjuk – árulta el érdeklődésünkre Cziráki László, a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetője.