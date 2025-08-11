2 órája
Ekkora nyüzsgést évek óta nem látott a Balaton – mindenki ide menekült a hőség elől (galéria)
Az idei nyár eddigi legjobb hétvégéjéről számoltak be a balatoni strandok és a parti vendéglátóhelyek üzemeltetői. A kánikula és az augusztusi szabadságolások hatására végre felpezsdült az élet a zalai fürdőhelyeken.
Vonyarcvashegyen egy gombostűt sem nagyon lehetett leejteni, rengetegen választották kikapcsolódásként az elmúlt napokban a Lidó Strandot. Keszthelyen a Helikon és a Libás mutatott szellősebb képet, a Városi Strandon azonban nehéz volt helyet találni a törölközőknek a kánikula idején. Végre pezseg a Balaton.
Csúszott a kánikula
A változékony, olykor csapadékos időjárás miatt gyakran hallhattuk panaszkodni júliusban a balatoni vendéglátósokat. A Keszthely három strandját üzemeltető cég vezetője szerint bár kevesebb volt a fürdőző, az átlagos forgalmat így is sikerült elérni.
– A tavalyi évhez viszonyítva visszaesett ugyan a vendégszám júliusban a keszthelyi strandokon, de az elmúlt évek átlagát azért teljesíteni tudtuk. Összesen hat olyan napot számoltunk a hónapban, amikor a rossz időjárás miatt nem volt a strandokon belépő vendég. Az eddigi tapasztalatok alapján a következő napokban is a korábbi átlagos, vagy az azt kicsivel meghaladó vendégszámot várjuk – árulta el érdeklődésünkre Cziráki László, a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Beindult a nagyüzem a zalai Balaton-partonFotók: ZH
Kiváló vízminőség várja a fürdőzőket
Előttünk még az augusztus java, s igazi strandidő köszöntött be a Balatonnál is. A keszthelyi partra több kiegészítő programmal próbálják csábítani a fürdővendégeket. A szezon hátralévő részében petanque versenyt rendeznek mozgássérülteknek, tovább működik a strandkönyvtár, a városi strandon pedig egésznapos animációs programot kínálnak a gyerekeknek.
– Újdonságként bevezettük a három napos, valamint az egy hetes kedvezményes belépőket az egyéni vendégeinknek és az idelátogató családoknak. Az intézkedésnek eddig pozitív a hatása, a tapasztalatok szerint kedvelik a látogatók – tette hozzá Cziráki László.
Az ügyvezető azt is elmondta, az általuk üzemeltetett három strandon nincs probléma idén a vízminőséggel:
– Az értékeléseink kiválóak, a mintavételek a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek. A vízhőfokot is naponta ellenőrizzük, hogy megfelelően tudjuk tájékoztatni a strandolókat.
A családok számára vonzó a sok árnyék és a homokos partszakasz
Kovács Levente rendszeresen a Libás Strandot választja a hétvégi strandolás helyszínéül. A négyfős család két kisgyermekkel érkezett, akik imádják a homokos partszakaszt.
– Nagyon szeretjük, hogy a Libáson mindig találni helyet a pokrócoknak és ráadásul árnyékban. A parkolás is ingyenes, a büféárak pedig egyáltalán nem vészesek. Mindig ide jövünk hétvégente, ha jó idő van. Nem egészen 20 kilométerre lakunk, számunkra ez a balatoni strand a legideálisabb – fogalmazott a családfő.
Megtelt Vonyarcvashegy a hétvégére
A zalai fürdőhelyek közül ismét a Lidó Strand volt az egyik legkedveltebb a hétvégén. A vonyarci Balaton-partra elsősorban családosok és fiatal nyaralók érkeztek.
– Nem véletlenül büszkélkedhetünk azzal, hogy a strandunk a legnépszerűbb a környéken. A fürdőzés mellett számos aktív kikapcsolódási élményt kínálunk, és a sportolási lehetőségek is nálunk a legváltozatosabbak. Szívesen jönnek a fiatalok a Wing Foiling- és szörfiskola miatt, a vízisípályával és fejesugró stéggel pedig különleges attrakciót biztosítunk – fogalmazott Horváth Tamás, a vonyarcvashegyi Tourinform Iroda vezetője. – Rengetegen érdeklődnek a változatos mozgási lehetőségek iránt, rendkívül kedveltek a strandon található homokos sportpályáink, de szintén népszerű:
- a fitneszpark
- a TEQBALL asztal
- a vízi aerobik
- az animációs programok
- az óriáscsúszda
- és a szörfkölcsönző is
– sorolta a turisztikai szakember. Horváth Tamás hozzátette, túl vannak az idei nyár eddigi legerősebb hétvégéjén, és az augusztus 20-ig tartó főszezonban hasonlóan jó forgalomra számítanak.