Habpartival dobták fel a Lőrinc-napi búcsút

Kálócfa hagyományos búcsúja Szent Lőrinc napjához kapcsolódik.

Habparti Kálócfa búcsúi programján a gyerekek örömére

Kálócfa közösségi ünnepe

A szervezők színes programmal készültek, szentmisével kezdődött a nap, a délután a szórakozásé volt, de a kulturális műsor előtt még Szabó András polgármester és Vigh László, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket. A polgármester a település életéről is megosztott aktualitásokat, elmondta, hogy Kálócfa önkormányzata a Versenyképes Járások Programban támogatást nyert az önkormányzati hivatal épülete körüli kerítés felújítására, a későbbiekben pedig rendezvényteret kívánnak kialakítani, ahol nagyobb rendezvénysátrat is fel lehet állítani.

A búcsúi rendezvényre szép számban ékeztek érdeklődők, népszerűek voltak a programok. A köszöntők után Nagy Jonatán bűvész interaktív műsora következett, a Zalalövői Önkéntes Tűzoltók pedig habpartival kedveskedtek a gyerekeknek, és a bátrabb felnőtteknek is. A zenés fellépők Tóth Tünde, a Pacsirták és Éder Gabee voltak és varázsoltak fergeteges hangulatot a közönségnek.