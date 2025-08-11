augusztus 11., hétfő

Fergeteges hangulat

1 órája

Habpartival dobták fel a Lőrinc-napi búcsút

Címkék#Versenyképes Járások Program#Kálócfa#önkormányzat

Vasárnap Szent Lőrinc-napi búcsút tartottak a zalai településen. Kálócfa közösségi ünnepén minden korosztályt igyekeztek megszólítani.

Korosa Titanilla
Habpartival dobták fel a Lőrinc-napi búcsút

Kálócfa búcsúi programján Vigh László és Szabó András

Fotó: Kálócfa Önkormányzat

Kálócfa hagyományos búcsúja Szent Lőrinc napjához kapcsolódik. 

Kálócfa gyerekek a habpartiban
Habparti Kálócfa búcsúi programján a gyerekek örömére

Kálócfa közösségi ünnepe

A szervezők színes programmal készültek, szentmisével kezdődött a nap, a délután a szórakozásé volt, de a kulturális műsor előtt még Szabó András polgármester és Vigh László, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket. A polgármester a település életéről is megosztott aktualitásokat, elmondta, hogy Kálócfa önkormányzata a Versenyképes Járások Programban támogatást nyert az önkormányzati hivatal épülete körüli kerítés felújítására, a későbbiekben pedig rendezvényteret kívánnak kialakítani, ahol nagyobb rendezvénysátrat is fel lehet állítani.

A búcsúi rendezvényre szép számban ékeztek érdeklődők, népszerűek voltak a programok. A köszöntők után Nagy Jonatán bűvész interaktív műsora következett, a Zalalövői Önkéntes Tűzoltók pedig habpartival kedveskedtek a gyerekeknek, és a bátrabb felnőtteknek is. A zenés fellépők Tóth Tünde, a Pacsirták és Éder Gabee voltak és varázsoltak fergeteges hangulatot a közönségnek. 

 

