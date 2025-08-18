43 perce
Nincs térerő, de van habparti: ilyen a bentlakásos erdei tábor Zalában (videó, galéria)
Kalandokban bővelkedő, bentlakásos erdész- és vadásztáborban töltöttek el egy hetet a zalai fiatalok. Az obornaki Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola olyan kalandokat kínált, amikre még a gyerekek sem számítottak. Izgalmas részletek a cikkben.
Kalandokból nem volt hiány az obornaki táborban, ahol az okostelefon a háttérbe szorították az élmények
Fotó: Szakony Attila
A kalandokról a Zalaerdő Zrt. gondoskodott, hiszen az obornaki Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola a cég kezelésében működik. Aki még nem járt a bentlakásos táborban, annak egy fontos információ: az Eszteregnye település utáni apró zsákfalu Obornak, ahol erdő széli szállás várja a kirándulókat, így ezúttal a gyerekeket is. Szintén lényeges megemlíteni, hogy ilyenkor úgy érezhetjük, lehajtottunk a térképről, hiszen az okostelefon sem talál hálózatot. A digitális kütyük helyét átveszi a természet csendje és a valódi közösségépítésre lehet koncentrálni.
Kalandok: erdei séta reggel
– Az év talán legforróbb hetén, hőségriadó hetében kellett a lehető legkalandosabb programokat összeállítani – mondta Kuczkó Anita, a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola vezetője. – A hét elején, reggel korán belestünk az erdőbe, a fák árnyékában sétáltunk. Olyan útvonalat választottunk, ahol a legtöbb dolgot láthatják a gyerekek. Lombhullató és örökzöld erdőrészletek szegélyezték az utunkat, de megnéztük a természetes, valamint a mesterséges erdők jellegzetességeit is. Láthattunk ledörzsölt kérgű fákat, illetve a vadállatok nyomait is felfedeztük. Beszéltem a lágyszárú növényekről, jellemző zalai tölgyesekről, bükkösökről, de még rókakotorékot is láthattak. Az itt átélt kalandokban nagyon jól érezték magukat.
A vadász fegyverei...
Ezután egy vadász vetített képes előadást tartott, amely szintén nagy érdeklődést váltott ki. Kuczkó Anita szerint azt is elmondta, milyen tárgyakat és felszereléseket hord magánál, s azokat mire használja. Majd fegyverismereti bemutató következett, a gyerekek kérdezték a sörétes és golygós fegyverekről is, ezekből több hatástalanított állapotban lévőt a kezükbe is vehettek. Persze ilyenkor záporoznak a kérdések, hogy milyen puskát mihez használnak a vadászok.
Madárgyűrűzés élőben
– A fiatalok a zárt lőterünkön légpuskalövészeten vehettek részt – folytatta. – Különféle, földre elhelyezett figurákra lehetett célozni, és ha valamelyikük jól célzott, akkor a célpont eldőlt. Ez mutatta a lövések eredményességét. A kalandok és az izgalmak tovább fokozódtak, hisz a következő nap hajnalán madárgyűrűzésre voltak hivatalosak a fiatalok. A bánokszentgyörgyi erdészetünkön dolgozó kolléga több helyre kihúzta a madárhálókat és óránként ellenőriztük, milyen madár akadt fent rajta. A szakember óvva a madarat a sérüléstől segített a szárnyasokon és a gyerekek előtt szakszerű módszerekkel meggyűrűzte azokat. Zömében vörösbegyek érkeztek, de cinke és szajkó is került a hálóba. Kiemelte: a gyűrűzés a vadon élő madarak egyedi jelölésének egyik, legrégebben és leggyakrabban használt módszere.
Hőségriadós élmények
A Kanizsa Íjász Egyesület jóvoltából a gyerekek szakértő íjászok segítségével megtanulhatták, miként kell célozni és lőni egy táblára. Ez is olyan program, amit élveztek a fiatalok. Hőségriadó idején érthetően a legjobban várt kaland a tűzoltók érkezése, ezúttal a becsehelyi önkéntes tűzoltók a locsolás, vízipisztolycsata mellett különleges habpartival is készültek.
A fiatalokat megnyugtatja a természet
A teskándi Csukás-iskolából érkezett Pál-Harmath Bálint, aki a 8. osztályt kezdi meg szeptembertől. Elmondta: célja, hogy erdész és vadász legyen, szeret a természetben lenni. Megnyugtatja és jó érzéssel tölti el, hogy figyelheti az állatokat, például a madarakat, a rovarokat.
– Felnőttként szeretnék kialakítani egy védett rezervátumot, ahol az állatok életmódját lehetne tanulmányozni – mesélte. – Ezenkívül vadász- és íjászmester lennék. A kedvenc állataim közé tartoznak a denevérek, a hüllők, a kétéltűek és néhány páncélos.
Jó társaság jött össze
Nagy Kíra, a zalaegerszegi Öveges-iskola 6. osztályosa lesz, s azért választotta a tábort, mert rajong a természetért és az állatokért. Sőt új barátokat szeretett volna gyűjteni, ami úgy tűnik, sikerült, hiszen jó társaságot alkotnak a többiekkel.
– Az elején kicsit tartottam attól, milyen érzés lesz az erdő mellett aludni, de gyorsan meg lehetett szokni a csendet – mosolygott. – Jó ilyen közel lenni a természethez, a családdal gyakran járunk az erdőbe, s ha lehet, gombát szedünk.
Egy tábor azoknak, akik rajongásig szeretik a természetet
Nemrégiben újra elolvastam Gerald Durell Istenek kertje című könyvét. A brit író, aki családjával négy évig élt a görögországi Korfu szigetén, három életrajzi ihletésű könyvet is írt. Korfu csodálatos tájakkal, no meg mindenféle csúszó, mászó, röpködő, ugrándozó és úszkáló állatokkal teli világából olyan leírást kap az olvasó, ami után kedve lenne meglátogatni a szigetet. Leginkább azok fogékonyak Durell gondolataira, akik rajongásig szeretik és óvják a természetet. Az író azt szeretné, ha egy kicsit mindannyian természetbúvárok lennénk és megtanulnánk megőrizni a ma még gazdag élővilágot az utánunk jövő nemzedékek számára. Éppen utóbbiak képviselői, vagyis a mai fiatalok vendégeskedtek Obornakon egy erdő melletti nyári táborban. A diákok erdei sétán többek között megláthatták azt, hogy milyen fontos a természet védelme.
