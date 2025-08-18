Nincs térerő, de van habparti: ilyen a bentlakásos erdei tábor Zalában (videó, galéria)

A kalandokról a Zalaerdő Zrt. gondoskodott, hiszen az obornaki Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola a cég kezelésében működik. Aki még nem járt a bentlakásos táborban, annak egy fontos információ: az Eszteregnye település utáni apró zsákfalu Obornak, ahol erdő széli szállás várja a kirándulókat, így ezúttal a gyerekeket is. Szintén lényeges megemlíteni, hogy ilyenkor úgy érezhetjük, lehajtottunk a térképről, hiszen az okostelefon sem talál hálózatot. A digitális kütyük helyét átveszi a természet csendje és a valódi közösségépítésre lehet koncentrálni.

A gyerekekre a nyári bentlakásos táborban számos kaland várt az erdő mellett. Itt épp az íjászattal ismerkedtek

Fotó: Szakony Attila

Kalandok: erdei séta reggel

– Az év talán legforróbb hetén, hőségriadó hetében kellett a lehető legkalandosabb programokat összeállítani – mondta Kuczkó Anita, a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola vezetője. – A hét elején, reggel korán belestünk az erdőbe, a fák árnyékában sétáltunk. Olyan útvonalat választottunk, ahol a legtöbb dolgot láthatják a gyerekek. Lombhullató és örökzöld erdőrészletek szegélyezték az utunkat, de megnéztük a természetes, valamint a mesterséges erdők jellegzetességeit is. Láthattunk ledörzsölt kérgű fákat, illetve a vadállatok nyomait is felfedeztük. Beszéltem a lágyszárú növényekről, jellemző zalai tölgyesekről, bükkösökről, de még rókakotorékot is láthattak. Az itt átélt kalandokban nagyon jól érezték magukat.

A látványt elnézve érthető, hogy a gyerekek élvezték az obornaki tartózkodást

Fotó: Szakony Attila

A vadász fegyverei...

Ezután egy vadász vetített képes előadást tartott, amely szintén nagy érdeklődést váltott ki. Kuczkó Anita szerint azt is elmondta, milyen tárgyakat és felszereléseket hord magánál, s azokat mire használja. Majd fegyverismereti bemutató következett, a gyerekek kérdezték a sörétes és golygós fegyverekről is, ezekből több hatástalanított állapotban lévőt a kezükbe is vehettek. Persze ilyenkor záporoznak a kérdések, hogy milyen puskát mihez használnak a vadászok.

A Kanizsa Íjász Egyesület vezetője, Németh Gábor (elöl) figyeli, hogy a gyerekek miként lőnek

Fotó: Szakony Attila

Madárgyűrűzés élőben

– A fiatalok a zárt lőterünkön légpuskalövészeten vehettek részt – folytatta. – Különféle, földre elhelyezett figurákra lehetett célozni, és ha valamelyikük jól célzott, akkor a célpont eldőlt. Ez mutatta a lövések eredményességét. A kalandok és az izgalmak tovább fokozódtak, hisz a következő nap hajnalán madárgyűrűzésre voltak hivatalosak a fiatalok. A bánokszentgyörgyi erdészetünkön dolgozó kolléga több helyre kihúzta a madárhálókat és óránként ellenőriztük, milyen madár akadt fent rajta. A szakember óvva a madarat a sérüléstől segített a szárnyasokon és a gyerekek előtt szakszerű módszerekkel meggyűrűzte azokat. Zömében vörösbegyek érkeztek, de cinke és szajkó is került a hálóba. Kiemelte: a gyűrűzés a vadon élő madarak egyedi jelölésének egyik, legrégebben és leggyakrabban használt módszere.