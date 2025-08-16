augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Javult a vonatok pontossága 

20 perce

Jól jártunk? Júliusban 100 millió forintot kaptak vissza az utasok a késések miatt

Címkék#vonatkésés#késés#kártérítés#MÁV

Júliusban nyolc százalékkal javult a vonatok pontossága. A mutató: 80,43 százalékos, idézi somogyi testvérportálunk a MÁV-csoport adatait. 

Zaol.hu
Jól jártunk? Júliusban 100 millió forintot kaptak vissza az utasok a késések miatt

A 20 percnél nagyobb késések miatt 100 millió forintot fizetett ki a MÁV-csoport júliusban

Fotó: MW

Pedig júliusban volt durva vihar, balatoni zsúfoltság, s persze a szokásos fanyalgás is, de a MÁV javított a korábbi mutatókon. Júliusban a vonatok 3,95 százaléka késett legalább 20 percet, ami több, mint amit az előző hónapokban regisztráltak. Ennek fő oka a vihar volt. Emiatt a MÁV 103 millió forint kártérítést fizetett ki utasainak. 

További részletek a sonline.hu-n olvashatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu