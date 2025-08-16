Jól jártunk? Júliusban 100 millió forintot kaptak vissza az utasok a késések miatt

Pedig júliusban volt durva vihar, balatoni zsúfoltság, s persze a szokásos fanyalgás is, de a MÁV javított a korábbi mutatókon. Júliusban a vonatok 3,95 százaléka késett legalább 20 percet, ami több, mint amit az előző hónapokban regisztráltak. Ennek fő oka a vihar volt. Emiatt a MÁV 103 millió forint kártérítést fizetett ki utasainak.

