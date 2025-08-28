48 perce
Akarsz egymilliót keresni havonta? Ezek lesznek a jól fizető állások, TOP szakmák 2035-ben
A jó pályaválasztás fél siker ahhoz, hogy gondtalan életünk legyen, s az sem mindegy, hol találunk jól fizető állásokat. Zala vármegyében a havi nettó átlagkereset 379 ezer forint volt 2025 első negyedévében. A legjobb fizető szakma az információs és a kommunikáció 470 ezer forinttal. De mik lesznek az igazán jól fizető állások 2035-ben Magyarországon? Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, íme a válasz.
Egymilliós fizetés? Nem lehetetlen, még Magyarországon sem.
Forrás: Getty Images
Fotó: nito100
A keresett Top 10 szakma valamennyire kikövetkeztethető, s három terület már biztosan sejthető: ez pedig az informatika és AI (programozó, kiberbiztonság), a zöld energia és ipar (mechatronikus, megújuló energia, építőipar), valamint az emberi jelenlétet igénylő szakmák (ápolás, tanítás). Ugyanilyen fontos kérdés azonban, hogy melyek a jól fizető állások, hiszen nem mindegy, hogy annyi iskolapadban töltött év után megtérül-e a befektetés. Először lássuk tehát, melyek lesznek a legkeresettebb szakmák Magyarországon, így Zalában is 10-15 év múlva.
A legkeresettebb szakmák TOP 10-es listája
A jövőben ezeken a területeken biztosan lesz munkánk.
- Szoftverfejlesztő és AI-szakértő
- Kiberbiztonsági szakember
- Megújuló energia technikus
- Mechatronikus és automatizálási technikus
- Elektromos autószerelő / járműtechnikus
- Építőipari szakember
- Ápoló és egészségügyi szakdolgozó
- Tanár, óvodapedagógus
- Logisztikai és ellátásilánc-szakember
- CNC-gépkezelő és precíziós gépész
Jól fizető állások? Ezek lesznek, mutatjuk
Na de mennyi az annyi? Ez is fontos kérdés. A mesterséges intelligencia, illetve a ChatGPT volt olyan kedves és összegyűjtötte kérdésünkre a legígéretesebb szakmákat 2035-re Magyarországon. A fizetések mai (2025-ös) nettó értékben értendők, így 10 év múlva ezek várhatóan jóval magasabbak lesznek. Most pedig lássuk a sorrendet a fizetés, vagyis a várható kereset tekintetében:
Kiberbiztonsági szakember: 800 000 – 1,3 M Ft
Szoftverfejlesztő és AI-szakértő: 700 000 – 1,2 M Ft
Mechatronikus és automatizálási technikus: 550 000 – 900 000 Ft
Megújuló energia technikus: 500 000 – 800 000 Ft
Logisztikai és ellátásilánc-szakember: 500 000 – 900 000 Ft
Elektromos autószerelő / járműtechnikus: 500 000 – 850 000 Ft
CNC-gépkezelő és precíziós gépész: 500 000 – 850 000 Ft
Építőipari szakember: 450 000 – 800 000 Ft
Ápoló és egészségügyi szakdolgozó:
Tanár, óvodapedagógus: 400 000 – 700 000 Ft
Ezek a szakmák jóval megalhadják az átlagkeresetet, így valóban nem mindegy, hogy milyen pályát választunk. Korábbi írásunk arra is választ adhat, hogy milyen munka illik hozzánk leginkább. Cikkünk mellett a HR portál ugyancsak körbenézett, hol érdemes tanulni, ha a legkeresettebb szakmák, hivatások közül választanánk.
