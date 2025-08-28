augusztus 28., csütörtök

2 órája

Akarsz egymilliót keresni havonta? Ezek lesznek a jól fizető állások, TOP szakmák 2035-ben

A jó pályaválasztás fél siker ahhoz, hogy gondtalan életünk legyen, s az sem mindegy, hol találunk jól fizető állásokat. Zala vármegyében a havi nettó átlagkereset 379 ezer forint volt 2025 első negyedévében. A legjobb fizető szakma az információs és a kommunikáció 470 ezer forinttal. De mik lesznek az igazán jól fizető állások 2035-ben Magyarországon? Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, íme a válasz.

Mozsár Eszter
Akarsz egymilliót keresni havonta? Ezek lesznek a jól fizető állások, TOP szakmák 2035-ben

Egymilliós fizetés? Nem lehetetlen, még Magyarországon sem.

Forrás: Getty Images

Fotó: nito100

A keresett Top 10 szakma valamennyire kikövetkeztethető, s három terület már biztosan sejthető: ez pedig az informatika és AI (programozó, kiberbiztonság), a zöld energia és ipar (mechatronikus, megújuló energia, építőipar), valamint az emberi jelenlétet igénylő szakmák (ápolás, tanítás). Ugyanilyen fontos kérdés azonban, hogy melyek a jól fizető állások, hiszen nem mindegy, hogy annyi iskolapadban töltött év után megtérül-e a befektetés. Először lássuk tehát, melyek lesznek a legkeresettebb szakmák Magyarországon, így Zalában is 10-15 év múlva. 

jól fizető állások
Az autószerelő a legkereetteb szakmák és a jól fizető állások között szerepel. Tíz év múlva is. 
Fotó: Drazen_ / Forrás:  Getty Images

A legkeresettebb szakmák TOP 10-es listája

A jövőben ezeken a területeken biztosan lesz munkánk. 

  • Szoftverfejlesztő és AI-szakértő
  • Kiberbiztonsági szakember
  • Megújuló energia technikus
  • Mechatronikus és automatizálási technikus
  • Elektromos autószerelő / járműtechnikus
  • Építőipari szakember
  • Ápoló és egészségügyi szakdolgozó
  • Tanár, óvodapedagógus
  • Logisztikai és ellátásilánc-szakember
  • CNC-gépkezelő és precíziós gépész

Jól fizető állások? Ezek lesznek, mutatjuk

Na de mennyi az annyi? Ez is fontos kérdés. A mesterséges intelligencia, illetve a ChatGPT volt olyan kedves és összegyűjtötte kérdésünkre a legígéretesebb szakmákat 2035-re Magyarországon. A fizetések mai (2025-ös) nettó értékben értendők, így 10 év múlva ezek várhatóan jóval magasabbak lesznek. Most pedig lássuk a sorrendet a fizetés, vagyis a várható kereset tekintetében: 

Kiberbiztonsági szakember: 800 000 – 1,3 M Ft

Szoftverfejlesztő és AI-szakértő: 700 000 – 1,2 M Ft

Mechatronikus és automatizálási technikus: 550 000 – 900 000 Ft

Megújuló energia technikus: 500 000 – 800 000 Ft

Logisztikai és ellátásilánc-szakember: 500 000 – 900 000 Ft

Elektromos autószerelő / járműtechnikus: 500 000 – 850 000 Ft

CNC-gépkezelő és precíziós gépész: 500 000 – 850 000 Ft

Építőipari szakember: 450 000 – 800 000 Ft

Ápoló és egészségügyi szakdolgozó: 

Tanár, óvodapedagógus: 400 000 – 700 000 Ft

Ezek a szakmák jóval megalhadják az átlagkeresetet, így valóban nem mindegy, hogy milyen pályát választunk. Korábbi írásunk arra is választ adhat, hogy milyen munka illik hozzánk leginkább. Cikkünk mellett a HR portál ugyancsak körbenézett, hol érdemes tanulni, ha a legkeresettebb szakmák, hivatások közül választanánk. 

 

 

