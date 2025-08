Mit adunk a rendőrnek? Véget ér egy korszak, megszűnik a "klasszikus" jogosítvány

A jogosítvány az egyik olyan dokumentum, amellyel az állampolgár igazolhatja magát, s a vezetéshez elengedhetetlen a megléte, de a magyar dokumentum például nem szól egy életre. A lejárt jogosítvány megújítása egyszerű eljárás: orvosi alkalmassági vizsgálattal kezdődik, majd a szükséges dokumentumok előkészítése és az illeték befizetése után a Kormányablakban lehetséges, de a jogosítvány hosszabbítása már online is elérhető. Ezt a folyamatot minden járművezető ismeri, azonban újabb változásokra kell számítani ezen a területen.

A digitális jogosítvány bevezetése 2030-ra általánossá válhat az EU-ban

Fotó: KaimDH / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A hagyományos, műanyag kártyás jogosítvány napjai meg vannak számlálva. A digitalizáció új korszakot nyit a közlekedési dokumentumok világában is: Magyarországon már elérhető a digitális jogosítvány, az Európai Unió pedig egységes rendszer bevezetésén dolgozik. A cél egy biztonságos, gyorsan ellenőrizhető és nemzetközileg elfogadott digitális vezetői engedély, amely a jövőben akár teljesen kiválthatja a fizikai dokumentumokat – írja cikkében a kemma.hu.

A digitális jogosítvány Magyarországon már nem újdonság

Magyarországon 2023 januárjától a rendőrségi igazoltatások során már nem szükséges a fizikai jogosítvány bemutatása: a hatóságok a központi nyilvántartás alapján digitálisan ellenőrzik a vezetési jogosultságot. 2024 őszén pedig elindult a Digitális Állampolgár (DAP) nevű mobilalkalmazás. Az applikációban több hatósági okmány – köztük a jogosítvány, a személyi igazolvány, a TAJ-kártya és az útlevél – is digitálisan elérhető. Igazoltatás esetén az állampolgár egy QR-kód segítségével oszthatja meg a szükséges adatokat, amelyeket a hatóságok másodpercek alatt hitelesíteni tudnak. Következő lépésként a jogosítvány hiteles PDF formátumban is lekérhető, így akár banki ügyintézésnél vagy egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor is használható. A fizikai kártya kiváltása nem kötelező – bár az igénylők továbbra is kérhetik –, a digitális forma pedig egyre több helyen válik elfogadottá.

Az EU-ban 2030-ig válhat általánossá a digitális jogosítvány

Az Európai Unió is saját digitális jogosítványának kiépítésén dolgozik. A nemzetközi jogosítvány az eID Wallet nevű uniós alkalmazásba kerül beépítésre, mely

minden EU-tagállamban hiteles, mobileszközön tárolható,

online és offline környezetben is működőképes lesz.

