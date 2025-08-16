1 órája
Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet – Jégeső jöhet s károkat okozhat az erős szél is
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.
A figyelmeztető előrejelzés hazánk területére augusztus 17-e vasárnap éjfélig van érvényben. Zalában a zalaegerszegi, a lenti, a letenyi és a nagykanizsai járások érintett. A HungaroMet veszélyjelzésében azt közli, hogy szombat délutántól elsősorban a Dunántúl nyugati felén lehetnek rövid idei tartó zivatarok, amelyekhez viharos (60-80 km/h) széllökés, valamint kisebb szemű jégeső és intenzív (mintegy 10-20 mm, néhol esetleg ennél több) csapadék is társulhat. Zivatar kialakulása másutt sem kizárt.
Jégeső és felhőszakadás
Vasárnap napközben várhatóan már nagyobb területen lehetnek alkalmasak a feltételek zivatarok képződéséhez, legalacsonyabb valószínűséggel az északnyugati országrészben. Környezetükben a maihoz hasonló kísérőjelenségek fordulhatnak elő, ugyanakkor egy-egy zivatart ekkor már nagyobb valószínűséggel kísérhet felhőszakadás-szerű (mintegy 25-30 mm) csapadék is.
