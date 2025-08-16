augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

29°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zalában négy járásban

1 órája

Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet – Jégeső jöhet s károkat okozhat az erős szél is

Címkék#HungaroMet#Zalában#Riasztás

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Antal Lívia

A figyelmeztető előrejelzés hazánk területére augusztus 17-e vasárnap éjfélig van érvényben. Zalában a zalaegerszegi, a lenti, a letenyi és a nagykanizsai járások érintett. A HungaroMet veszélyjelzésében azt közli, hogy szombat délutántól elsősorban a Dunántúl nyugati felén lehetnek rövid idei tartó zivatarok, amelyekhez viharos (60-80 km/h) széllökés, valamint kisebb szemű jégeső és intenzív (mintegy 10-20 mm, néhol esetleg ennél több) csapadék is társulhat. Zivatar kialakulása másutt sem kizárt.

Zalában is lehet jégeső
Sárga riasztás van érvényben, Zalában is lehet jégeső.
Fotó: archív/Szakony Attila

Jégeső és felhőszakadás

Vasárnap napközben várhatóan már nagyobb területen lehetnek alkalmasak a feltételek zivatarok képződéséhez, legalacsonyabb valószínűséggel az északnyugati országrészben. Környezetükben a maihoz hasonló kísérőjelenségek fordulhatnak elő, ugyanakkor egy-egy zivatart ekkor már nagyobb valószínűséggel kísérhet felhőszakadás-szerű (mintegy 25-30 mm) csapadék is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu