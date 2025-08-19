Már biztosan nem botlik meg senki rajta – s lesz még járdafelújítás a városrészben

A problémát az okozta, hogy a földes vízelvezető árok melletti járdát alámosta a csapadék, ezért megsüllyedt. Egy 120 méter hosszúságú járdaszakasz ment tönkre ennek következtében, amit 1,6 méter szélességben újítottak fel az alapépítménnyel együtt, majd leaszfaltozták. A Zalavíz Zrt. a beruházás során három ingatlannál végzett vízbekötéscserét, idézte fel a Szilasi Gábor önkormányzati képviselő a keddi sajtóbejáráson.

A bazitai városrészben ez a járdaszakasz már nem balesetveszélyes. Önkormányzati beruházásban újították fel, ismertette Szilasi Gábor.

Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Járdaszakasz – most már biztonságos

Önkormányzati forrásból valósult meg a járdaszakasz rekonstrukciója, amellyel megszűnt a balesetveszély a gyalogosok számára. A következő időszakban folytatják a járdafelújítást a Becsali út, valamint a Toposháza utca elején, illetve ahol szükségessé válik. Korábban teljes hosszban felújították a bazitai városrészben a Toposháza utcát. Itt új játszóteret létesítettek. A közelmúltban két buszmegállót hoztak rendbe. Várhatóan a jövő tavasszal kezdik meg a bazitai óvoda bontását. Teljesen új épületet építenek. A gyerekek a Kodály utcai tagóvodába fognak járni ezen idő alatt, ismertette Szilasi Gábor a sajtóbejáráson, amelyen Szabó János közútkezelő szakreferens is részt vett.