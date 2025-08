Újabb járdafelújítás a zalai városban, mutatjuk, hol (videó, galéria)

Több mint 128 méter hosszon és 1,6 méter szélességben történt a Batsányi János utca déli oldalán a járdafelújítás, számolt be róla Bali Zoltán alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője. Emlékeztetett, hogy az utcában 2019-ben már rendbe tettek egy szakaszt, s a munka idén a Jókai Mór és Pintér Máté utca között, a déli oldalon folytatódott. A zöldfelület felől a járda 128,75 méter hosszban kerti szegély megtámasztást kapott, ez a csapadékvíz elvezetésében ugyancsak fontos. Ezenkívül 16,8 méter hosszon cserélték ki az elhasználódott járdaszegélyeket. A Pintér Máté utcai csomópontnál 6 méter süllyesztett szegélyt építettek be.

Befejeződött a járdafelújítás a Batsányi utcában ezen a szakaszon.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Járdafelújítás, még a lakók is beszálltak

A munkaterületen a csapadék- és szennyvízhálózat aknafedlapjait is kicserélték, valamint 2 víznyelőt áthelyeztek. Bali Zoltán elmondta, összesen 120 négyzetméter felületen tereprendezéssel fejezték be a munkálatokat, s az érintett szakaszon a kapubejárók aszfaltburkolatát is helyreállították, ennek költségeiből az érintett ingatlantulajdonosok részt vállaltak. Tegnap egy másik, a bazitai városrészben zajló járdafelújításról is beszámoltunk.