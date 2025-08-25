augusztus 25., hétfő

Bokatörő

1 órája

A város egyik szégyenfoltja lett: ezen a járdán érdemes óvatosan közlekedni... (videó, galéria)

Címkék#Zaol videó#Nagykanizsa#járdaszakasz#járda

Megtaláltuk Nagykanizsa egyik legrosszabb járdaszakaszát a belvárosban, a régi piac mellett. A nagykanizsai önkormányzat még 2023-ban 100 millió forintért adta el a régi piac területét, hogy ott társasház épülhessen. A beruházás a mai napig nem kezdődött el, a parkoló környéke Nagykanizsa egyik szégyenfoltja lett.

Benedek Bálint
Nagykanizsa egyik legrosszabb járdaszakasza a belvárosban

Fotó: Szakony Attila

A régi piac melletti rész jóindulattal sem nevezhető járdának, mégis sokan használják. A Dél-zalai Áruházzal szemben lévő oldalon vezető aszfaltcsík repedéseiből gaz tör elő, mindenütt bokatörő gödrökkel tarkított. Minden lépésre érdemes odafigyelni a járda folytatásánál is. Egy korábbi fagylaltozó terasza mára veszélyessé vált. A szegélye szinte láthatatlan, egybeolvad az aszfalttal, ám ezt a kis emelkedést semmi sem jelzi. Érdemes tehát fokozott óvatossággal közlekedni abba az irányba is.

járda
Járda Nagykanizsán. Nagyot eshet, aki nem figyel a lába elé a belváros egyik legrosszabb szakaszán
Fotó: Szakony Attila

Bokatörő járda Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

 

 

 

