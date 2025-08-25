58 perce
A város egyik szégyenfoltja lett: ezen a járdán érdemes óvatosan közlekedni... (videó, galéria)
Megtaláltuk Nagykanizsa egyik legrosszabb járdaszakaszát a belvárosban, a régi piac mellett. A nagykanizsai önkormányzat még 2023-ban 100 millió forintért adta el a régi piac területét, hogy ott társasház épülhessen. A beruházás a mai napig nem kezdődött el, a parkoló környéke Nagykanizsa egyik szégyenfoltja lett.
Nagykanizsa egyik legrosszabb járdaszakasza a belvárosban
Fotó: Szakony Attila
A régi piac melletti rész jóindulattal sem nevezhető járdának, mégis sokan használják. A Dél-zalai Áruházzal szemben lévő oldalon vezető aszfaltcsík repedéseiből gaz tör elő, mindenütt bokatörő gödrökkel tarkított. Minden lépésre érdemes odafigyelni a járda folytatásánál is. Egy korábbi fagylaltozó terasza mára veszélyessé vált. A szegélye szinte láthatatlan, egybeolvad az aszfalttal, ám ezt a kis emelkedést semmi sem jelzi. Érdemes tehát fokozott óvatossággal közlekedni abba az irányba is.
Bokatörő járda NagykanizsánFotók: Szakony Attila