Dupla annyi ittas baleset Zalában, mint tavaly ilyenkor – íme a részletek!

Hírportálunkon rengeteget foglalkozunk a közúti közlekedés helyzetével, s ezen belül a balesetekkel, azok körülményeivel. Többek közt rendőrségi forrásokra is hivatkozva sokszor megírtuk már, hogy a közlekedési balesetek egyik legfőbb előidéző oka a gyorshajtás, de az alkoholos befolyásoltság is növelheti a baleseti kockázatot. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint 2025 első negyedévében hazánk területén 172 ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési baleset történt. Ez a szám nagyságrendileg azonos az előző év hasonló időszakának adatával (180 eset), ám a régiónkénti, valamint vármegyei bontás arról tanúskodik, hogy az ország különböző területein igen eltérőek a tendenciák.

Duplájára emelkedett az ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma Zalában

Míg egyes vármegyékben jelentős csökkenés mutatható ki – Nógrádban és Jász-Nagykun-Szolnokban például a tavalyi hét esettel szemben csak kettő ilyen baleset történt –, addig Zalában éppen növekedés történt. Ugyan a számadatok így sem magasak, a tavalyi kettőhöz képest négyre emelkedtek, ám nem lehet elégszer hangsúlyozni: egyetlen baleset is több annál, mint ami kívánatos lenne.

Hol állunk a kis- és nagyrégióban?

Zala a maga négy ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési balesetével a nyugat-dunántúli régió három vármegyéje közül a második legbiztonságosabb. Vasban az év első negyedévében kettő, Győr-Moson-Sopronban kilenc ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési balesetet jegyeztek fel. 2024 első negyedévében Zala még a legbiztonságosabb vármegyében számított. A nagyrégióban, azaz a Dunántúl kilenc vármegyéje közül jelenleg a negyedik helyen állunk ezen statisztikai összesítésben.

Az első negyedév a legbiztonságosabb időszak

Ha országos adatokat nézünk, elenyésző csökkenés mutatható ki. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2024 első negyedévében 180 ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési baleset történt Magyarországon, ez év azonos időszakában pedig 172. A tavalyi éves adatok alapján a balesetek számát tekintve ugyanakkor az első negyedév tekinthető a legbiztonságosabb időszaknak, hiszen áprilistól júniusig 240, júliustól szeptemberig 243, míg októbertől decemberig 181 esetet rögzítettek.