2 órája
Dupla annyi ittas baleset Zalában, mint tavaly ilyenkor – íme a részletek!
Megduplázódott, vagyis kettőről négyre emelkedett az elmúlt esztendő hasonló időszakához képest 2025 első negyedévében azon közlekedési balesetek száma Zalában, amiben az alkoholfogyasztás is szerepet játszott. Az ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési balesetek számának alakulásáról, azok vármegyei és régiók szerinti bontásáról a Központi Statisztikai Hivatal negyedévente ad tájékoztatót.
Hírportálunkon rengeteget foglalkozunk a közúti közlekedés helyzetével, s ezen belül a balesetekkel, azok körülményeivel. Többek közt rendőrségi forrásokra is hivatkozva sokszor megírtuk már, hogy a közlekedési balesetek egyik legfőbb előidéző oka a gyorshajtás, de az alkoholos befolyásoltság is növelheti a baleseti kockázatot. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint 2025 első negyedévében hazánk területén 172 ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési baleset történt. Ez a szám nagyságrendileg azonos az előző év hasonló időszakának adatával (180 eset), ám a régiónkénti, valamint vármegyei bontás arról tanúskodik, hogy az ország különböző területein igen eltérőek a tendenciák.
Zalában nőtt az ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
Míg egyes vármegyékben jelentős csökkenés mutatható ki – Nógrádban és Jász-Nagykun-Szolnokban például a tavalyi hét esettel szemben csak kettő ilyen baleset történt –, addig Zalában éppen növekedés történt. Ugyan a számadatok így sem magasak, a tavalyi kettőhöz képest négyre emelkedtek, ám nem lehet elégszer hangsúlyozni: egyetlen baleset is több annál, mint ami kívánatos lenne.
Hol állunk a kis- és nagyrégióban?
Zala a maga négy ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési balesetével a nyugat-dunántúli régió három vármegyéje közül a második legbiztonságosabb. Vasban az év első negyedévében kettő, Győr-Moson-Sopronban kilenc ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési balesetet jegyeztek fel. 2024 első negyedévében Zala még a legbiztonságosabb vármegyében számított. A nagyrégióban, azaz a Dunántúl kilenc vármegyéje közül jelenleg a negyedik helyen állunk ezen statisztikai összesítésben.
Az első negyedév a legbiztonságosabb időszak
Ha országos adatokat nézünk, elenyésző csökkenés mutatható ki. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2024 első negyedévében 180 ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési baleset történt Magyarországon, ez év azonos időszakában pedig 172. A tavalyi éves adatok alapján a balesetek számát tekintve ugyanakkor az első negyedév tekinthető a legbiztonságosabb időszaknak, hiszen áprilistól júniusig 240, júliustól szeptemberig 243, míg októbertől decemberig 181 esetet rögzítettek.