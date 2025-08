Vén Diák - Szakképzés 2025 2 órája

Itt a nagy zalai osztályfotó-gyűjtemény: galériában mutatjuk a szakképzésben végzett diákokat

Az elmúlt hetekben többrészes sorozatban mutattuk be azokat az osztályképeket, amelyeken a 2024/25-ös tanévben szakképzésben végzett zalai diákok láthatók. Vén Diák - Szakképzés sorozatunk zárásaként most egyben, nagy közös galériában is megtekinthetők a végzősök.

Vén Diák - Szakképzés: galériában mutatjuk a 2025-ben végzett zalai osztályokat Fotó: Illusztráció

A Zalai Hírlap és a zaol.hu hírportál egyik legszebb hagyománya a Vén Diák sorozat, amelyben évről évre bemutatjuk kedves olvasóinknak a végzős középiskolások osztályfotóit. Az érettségiző osztályokat a Vén Diák című különkiadványban láthatják (ez nyomtatásban az idén április 28-án jelent meg, az online változat pedig itt érhető el), míg a nem érettségiző osztályok csoportképeit a Vén Diák - Szakképzés című sorozatunk keretében a nyár során publikáljuk a Zalai Hírlap oldalain és a zaol.hu portálon. Az idén hat részben mutattuk be nyomtatásban és online a szakképzősök fotóit, ezúttal pedig összegyűjtve az alábbi galériában együtt is elérhetővé tesszük valamennyit. A képekhez jó lapozgatást kívánunk, a galéria alatt pedig a névsorokat tartalmazó cikkek is elérhetők!

Kattintson az alábbi fotóra a galéria megnyitásához!

Zala vármegye szakképzésben végzős diákjai Fotók: ZH

