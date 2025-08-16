augusztus 16., szombat

Mémek mindenhol

1 órája

Italian Brainrot – az internet új „agylágyulása”, ami a gyerekek figyelmét zabálja fel

A Labubu őrület mellett egy másik trend is világhódító útjára indult: pólók, kulcstartók, videók formájában árasztják el a világot a groteszk egyedek. Az Italian Brainrot lényege: a mesterséges intelligencia által generált, torz külsejű, állat–tárgy–étel hibridek, amelyek álolasz neveket viselnek, és sokszor egy értelmetlen, olaszos robotnarráció kíséri őket. Felnőttek és gyerekek milliói hódolnak ennek a nem oly ártatlan univerzumnak.

Mészáros Annarózsa
Forrás: barlamantoday.com

2025 elején egy szürreális, groteszk internetes jelenség robbant be a közösségi médiába: az Italian Brainrot. A trend lényege: mesterséges intelligencia által generált, torz külsejű, állat–tárgy–étel hibridek, amelyek álolasz neveket viselnek, és sokszor egy értelmetlen, olaszos robotnarráció kíséri őket.
A TikTok és Instagram algoritmusai villámgyorsan szétterítették ezeket a tartalmakat – különösen a fiatalok körében. Az abszurd humor, a szintetizált hangok és a vizuális káosz egyvelege elsőre ártalmatlannak tűnhet, de egyre több szakértő figyelmeztet: ez a jelenség komoly veszélyt jelenthet a gyerekek mentális fejlődésére.

italian brainrot
Szürreális, groteszk internetes jelenség robbant be a közösségi médiába: az Italian Brainrot
Forrás: cyberlink.com

Egy új mémhullám, ami mindent elborít: Italian Brainrot, avagy mit látunk valójában?

Az Italian Brainrot univerzumában semmi sem az, aminek látszik. A hibrid lények között találunk:

  • Tralalero Tralala – háromlábú cápa Nike cipőben.
  • Bombardiro Crocodilo-val – krokodil fejű, katonai bombázó testű lény.
  • Ballerina Cappuccina – balerina, akinek feje egy cappuccinós csésze.
  • Cappuccino Assassino – az előző mém férje, egy szamuráj eldobható kávés pohár.
  • Tung Tung Tung Sahur – emberi formát öltött fa, baseballütővel a kezében.
  • Lirili Larila – papucsos kaktusz-elefánt, költői hangalámondással.
  • Boneca Ambalabu – antropomorf levelibéka, amelynek emberi lábai vannak, a teste pedig egy autógumi.

Ezek a figurák nem egyszerűen vicces képek. A mesterséges intelligencia generálta látvány tudatosan túltöltött, harsány, ingerkereső – pont úgy, hogy minél tovább a képernyő előtt tartsa a nézőt. S evvel együtt a küszöb alatt kúsznak be a kulcstartók, a matricázott pólók és a mantraként énekelgetett trallalák.

Kapucsínó fejű balerina, s ez még egy szelíd kis rajz
Forrás: nssgclub.com

Az „agylágyulás” új formája

A „brain rot” kifejezést 2024-ben az Oxford University Press az Év szavának választotta: olyan alacsony értékű, túlzott mennyiségben fogyasztott tartalmakra utal, amelyek rombolják a figyelem- és gondolkodásképességet. Az Italian Brainrot ennek a fogalomnak a kézzelfogható illusztrációja.

A gond nem csak az, hogy ezek a tartalmak értelmetlenek. A probléma az, hogy a gyerekek idegrendszerét állandó, gyors váltásokkal bombázzák, leépítve a mélyebb koncentráció képességét. Tanárok már most arról számolnak be, hogy a diákok nehezebben figyelnek hosszabb feladatokra, és egyre több a nyughatatlan, szétszórt viselkedés.

Italian Brainrot – az internet új „agylágyulása”, ami a gyerekek figyelmét zabálja fel
Izmos narancs, kerékgumi testű béka emberi lábakkal, cipőben sétálgató cápa...
Fotó: Mészáros Annarózsa

Nem csak ártalmatlan móka

Bár sok felhasználó önironikusan használja a „brain rot” címkét, egyes Italian Brainrot karakterek komoly vitákat váltottak ki. A Tralalero Tralala esetében például egyesek iszlamofóbiát, mások vallásgyalázást emlegetnek. A Bombardiro Crocodilo pedig néhány videóban a gázai bombázásokra utal „vicces” hangalámondással – mindezt gyerekeknek szánt, rajzfilmszerű stílusban.

Italian Brainrot – az internet új „agylágyulása”, ami a gyerekek figyelmét zabálja fel
Mostanra több százra rúg a generált 'jószágok' sora
Forrás: youtube

Ezek a tartalmak nemcsak a valóságot torzítják el, hanem veszélyesen elmoshatják a határt játék és komoly témák között.

A globalizált agymosás kora

Az Italian Brainrot villámgyorsan terjedt Indonéziától az Egyesült Államokig. Egyes márkák reklámcélokra is átvették a stílusát, sőt, mémkriptovaluták és játékok is épülnek rá. A jelenség egyszerre kulturális tükör és figyelmeztető jelzés: a digitális tartalomgyártás új szintre lépett, ahol a figyelem a legértékesebb valuta – és a gyerekek a legkönnyebb prédák.

Italian Brainrot – az internet új „agylágyulása”, ami a gyerekek figyelmét zabálja fel
Pólón és bármi más ruhadarabon is előfordul a legújabb őrület
Fotó: Mészáros Annarózsa

Miért kell komolyan venni?

Az Italian Brainrot nem pusztán egy furcsa mémdivat. Ez egy olyan valóságtorzító trend, amely a gyors dopaminlöketekre épít, és hosszú távon hozzájárulhat a figyelemzavar, a koncentrációs problémák és a valóságérzékelés torzulásának terjedéséhez.
A szülőknek, pedagógusoknak és tartalomfogyasztóknak ideje feltenni a kérdést: meddig engedjük, hogy az MI által gyártott vizuális zaj átvegye az irányítást a gyerekeink gondolkodása felett?

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
