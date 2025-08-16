Italian Brainrot – az internet új „agylágyulása”, ami a gyerekek figyelmét zabálja fel

2025 elején egy szürreális, groteszk internetes jelenség robbant be a közösségi médiába: az Italian Brainrot. A trend lényege: mesterséges intelligencia által generált, torz külsejű, állat–tárgy–étel hibridek, amelyek álolasz neveket viselnek, és sokszor egy értelmetlen, olaszos robotnarráció kíséri őket.

A TikTok és Instagram algoritmusai villámgyorsan szétterítették ezeket a tartalmakat – különösen a fiatalok körében. Az abszurd humor, a szintetizált hangok és a vizuális káosz egyvelege elsőre ártalmatlannak tűnhet, de egyre több szakértő figyelmeztet: ez a jelenség komoly veszélyt jelenthet a gyerekek mentális fejlődésére.

Egy új mémhullám, ami mindent elborít: Italian Brainrot, avagy mit látunk valójában?

Az Italian Brainrot univerzumában semmi sem az, aminek látszik. A hibrid lények között találunk:

Tralalero Tralala – háromlábú cápa Nike cipőben.

Bombardiro Crocodilo – krokodil fejű, katonai bombázó testű lény.

Ballerina Cappuccina – balerina, akinek feje egy cappuccinós csésze.

Cappuccino Assassino – az előző mém férje, egy szamuráj eldobható kávés pohár.

Tung Tung Tung Sahur – emberi formát öltött fa, baseballütővel a kezében.

Lirili Larila – papucsos kaktusz-elefánt, költői hangalámondással.

– papucsos kaktusz-elefánt, költői hangalámondással. Boneca Ambalabu – antropomorf levelibéka, amelynek emberi lábai vannak, a teste pedig egy autógumi.

Ezek a figurák nem egyszerűen vicces képek. A mesterséges intelligencia generálta látvány tudatosan túltöltött, harsány, ingerkereső – pont úgy, hogy minél tovább a képernyő előtt tartsa a nézőt. S evvel együtt a küszöb alatt kúsznak be a kulcstartók, a matricázott pólók és a mantraként énekelgetett trallalák.

Az „agylágyulás” új formája

A „brain rot” kifejezést 2024-ben az Oxford University Press az Év szavának választotta: olyan alacsony értékű, túlzott mennyiségben fogyasztott tartalmakra utal, amelyek rombolják a figyelem- és gondolkodásképességet. Az Italian Brainrot ennek a fogalomnak a kézzelfogható illusztrációja.

A gond nem csak az, hogy ezek a tartalmak értelmetlenek. A probléma az, hogy a gyerekek idegrendszerét állandó, gyors váltásokkal bombázzák, leépítve a mélyebb koncentráció képességét. Tanárok már most arról számolnak be, hogy a diákok nehezebben figyelnek hosszabb feladatokra, és egyre több a nyughatatlan, szétszórt viselkedés.