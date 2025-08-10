Iszapkotrás a nyugati medencében: mutatjuk, mikor!

Tóth Gergely örömmel adott tájékoztatást arról, hogy a Keszthelyi-öbölben, a keszthelyi strandokon is lesz iszapkotrás. A kormány 1,5 milliárd forintot különít erre a célra, miután a Balatoni Szövetség jelezte, hogy egyre nagyobb problémát jelent a tó nyugati felében az iszaposodás, tette hozzá.