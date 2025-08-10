2 órája
Iszapkotrás a nyugati medencében: mutatjuk, mikor!
A Keszthelyi-öbölben, a keszthelyi strandokon is javul majd a vízminőség. Facebook-oldalán Tóth Gergely, a város polgármestere arról írt, hogy mikor kezdődik az iszapkotrás.
A keszthelyi városi strandon is végeznek iszapkotrást hamarosan.
Fotó: Szabó Judit
Tóth Gergely örömmel adott tájékoztatást arról, hogy a Keszthelyi-öbölben, a keszthelyi strandokon is lesz iszapkotrás. A kormány 1,5 milliárd forintot különít erre a célra, miután a Balatoni Szövetség jelezte, hogy egyre nagyobb problémát jelent a tó nyugati felében az iszaposodás, tette hozzá.
A terveket szeptemberig kell előkészíteni, a kotrás pedig ősz végén, a télen kezdődhet meg, közölte a keszthelyi polgármester, s hozzátette: az iszapcsapdákat és a strandokat is meg fogják tisztítani a vízminőség megóvása érdekében.