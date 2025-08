Drazsét eszegettek a zsebéből vagy lázadtak ellene – olvasóinkat kérdeztük az iskolaköpenyről

Az iskolaköpeny nem a szocializmus találmánya, az első rendelet, amely foglalkozott az iskolai „fedőruha” kérdésével, az 1790-91-es országgyűlésen került napirendre. A sokak által ismert és a hozzászólásokban felemlegetett kék műanyag darabok a hetvenes-nyolcvanas évek ruhaiparának termékei. Magyarországon az 50-es években jelent meg az iskolaköpeny. Bevezetésében egyrészt az ideológia, másrészt a praktikum is nagy szerepet játszott, hiszen az öltözék védte az alatta található ruházatot. Az első köpenyek fehéren steppelt vászonból készültek, legombolható ujjakkal és gallérral díszítve, majd megjelent a kék iskolaköpeny, de készült barna színben is. Az iskolaköpeny kötelező viselet nem volt, vagy csak egy ideig, részben a többszöri készlethiány miatt. Majd az iskolaköpeny a 80-as években már az önmegvalósítás kelléke is lett. Megszüntetése a rendszerváltás után következett be.

Több országban iskolaköpeny helyett az iskolai egyenruha kötelező az iskolákban

Illusztráció: Shutterstock AI

Olvasóink emlékeiben így él az iskolaköpeny

A hozzászólók többsége nosztalgiával gondol vissza az iskolaköpenyre, többek szerint most is kellene hordani, míg mások – immár nosztalgia nélkül – azon a véleményen vannak, hogy azért viselték, mert kötelező volt.

Rendben volt? Igen!

„Igen, rendben is volt, mert mindenki egyforma volt, nem villogott senki méregdrága cuccokban.”

Vagy csak kötelező?

„Igen, kötelező volt. Nem mondom, hogy most is kellene, de elnézem, Angliában minden iskolában egyenruha van, nincs rivalizálás egymás között.”

„Szerettem. Egy elöl zsebes volt nekem. Reggelente a boltban vettem kettő csomag francia drazsét, beleöntöttem a zsebembe, és az órák közben azt eszegettem.’

„Most komolyan, mindenki szerette? Mert az volt a szabály? Kényelmetlen volt, pláne pulcsi fölött. Gimiben már olyan rövidet hordtunk, hogy nem látszódott ki a pulcsi alól. Aztán már nem vettük fel, és akkor igazgatónő nagy razziát rendelt el. A fiúk új köpenyt vásároltak: a háztartási boltosok hosszú, lábszárközépig érő barna köpenyét. Akkor meg az volt a baj.”

„Igen! Természetes volt, hogy viseltük! Nem divatbemutató az iskola!!! Most is kötelezővé tenném!!! Nagyon sok iskolában egyenruhát hordanak, ami ugyanúgy természetes dolog, elfogadják a tanulók és nagyon csinos az összkép az egyforma ruhában!”