Iskolakezdésben segít a Katolikus Karitász

Négy héten át gyűjtött adományokat a Katolikus Karitász, melyhez két vállalkozó is csatlakozott. A szervezet közleménye szerint szinte napi szinten vettek át adományt kisebb nagyobb mennyiségben.

A tanszer gyűjtéssel, sok gyermeknek könnyítik meg az iskolakezdést Fotó: Szent György Karitász csoport

A sok jó szándékú ember jóvoltából több mint ötszázezer forint értékű adomány gyűlt össze, ezzel közel 90 kisgyermeknek segítették a sulikezdést. A tanszereket személyre szabottan csomagolják, és név szerint osztják ki egy kis édességgel, játékkal fűszerezve.

A tanszerek átadása a Szent György Karitász csoport ellátási területén szentmisék keretében kerül megvalósításra, illetve a Zalaszentgróti Szociális Család - és Gyermekjóléti Központ ellátási területén a családsegítők bevonásával.