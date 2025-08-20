50 perce
Iskolakezdésben segít a Katolikus Karitász
A Katolikus Karitász csatlakozott a „Legyen öröm az iskolakezdés!” országos programhoz, melynek keretében iskolaszereket gyűjtöttek a rászorulók számára. Az akciót templomokban hirdették meg.
Adományok Fotó: Szent György Karitász csoport
Négy héten át gyűjtött adományokat a Katolikus Karitász, melyhez két vállalkozó is csatlakozott. A szervezet közleménye szerint szinte napi szinten vettek át adományt kisebb nagyobb mennyiségben.
A sok jó szándékú ember jóvoltából több mint ötszázezer forint értékű adomány gyűlt össze, ezzel közel 90 kisgyermeknek segítették a sulikezdést. A tanszereket személyre szabottan csomagolják, és név szerint osztják ki egy kis édességgel, játékkal fűszerezve.
A tanszerek átadása a Szent György Karitász csoport ellátási területén szentmisék keretében kerül megvalósításra, illetve a Zalaszentgróti Szociális Család - és Gyermekjóléti Központ ellátási területén a családsegítők bevonásával.