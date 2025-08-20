augusztus 20., szerda

„Legyen öröm az iskolakezdés!

Iskolakezdésben segít a Katolikus Karitász

A Katolikus Karitász csatlakozott a „Legyen öröm az iskolakezdés!” országos programhoz, melynek keretében iskolaszereket gyűjtöttek a rászorulók számára. Az akciót templomokban hirdették meg.

Négy héten át gyűjtött adományokat  a Katolikus Karitász, melyhez két vállalkozó is csatlakozott. A szervezet közleménye szerint szinte napi szinten vettek át adományt kisebb nagyobb mennyiségben. 

A tanszer gyűjtéssel, sok gyermeknek könnyítik meg az iskolakezdést Fotó: Szent György Karitász csoport

A sok jó szándékú ember jóvoltából több mint ötszázezer forint értékű adomány gyűlt össze, ezzel közel 90 kisgyermeknek segítették a sulikezdést. A tanszereket személyre szabottan csomagolják, és név szerint osztják ki egy kis édességgel, játékkal fűszerezve. 

A tanszerek átadása a Szent György Karitász csoport ellátási területén szentmisék keretében kerül megvalósításra, illetve a Zalaszentgróti Szociális Család - és Gyermekjóléti Központ ellátási területén a családsegítők bevonásával.

 

