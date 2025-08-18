Akár 100 ezer forint is lehet az iskolakezdés – mutatjuk, mi viszi el a pénzt

Az iskolakezdés kihívások elé állítja a szülőket az árakat tekintve, még akkor is, ha mindenből olcsóbb és drágább árfekvésű is kapható. A zalaegerszegi Kossuth utcai Pátria Papír szaküzletben jártunk, ahol augusztus elején már beindult a forgalom.

Az iskolakezdés költségeiben a legnagyobb tétel az iskolatáska. A képünkön látható 35 ezer forintba kerül.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Iskolakezdés – látszik már a keresleten

A szülők megkapták az augusztusi fizetést, a nyaralások és a táborozások is befejeződtek, így egyre többüket motiválja az iskolakezdés, mondta érdeklődésünkre Ocskóné Horváth Andrea üzletvezető. A nagyobb, illetve a felsős gyerekek összeválogatják a szükséges dolgokat, a kisebbeknek lista alapján vásárolnak a szülők. Nagyon iskolafüggő az, hogy mit kell beszerezni. Általánosságban elmondható, hogy az elsősök listáján számolókorongok, pálcikák, logikai játék, origami és rajzlapok, írólapok, festékek, vízfestékek, temperák, ecsetek, rajztábla, színes ceruzák, filcek, zsírkréták és kis vonalzók szerepelnek. A füzetek tekintetében van iskola, amely a simát kéri, és nem a mintás kivitelűt, hogy ne legyen különbség a gyerekek között.

Az iskolatáska a legnagyobb tétel

– A doboz formájú iskolatáskákat keresik az elsősöknek, amelyek nemcsak könnyűek, hanem kiképzésük miatt a gyermek azonnal átlátja a táska tartalmát, nem kell benne semmit keresgélnie. Könnyen záródik és kívül több zseb van rajta. Ez az iskolatáska 35 ezer forintba kerül, de 15 ezer forint feletti vásárlásnál 15 százalékos, 30 ezer forint felett pedig 20 százalékos kedvezményt adunk az iskolaszerekre. Az iskolatáska ára valóban megdobja a teljes költséget, így lehet akár 100 ezer forint is a végösszeg. A felsősök kedvelik a márkás iskolatáskákat, iskolai hátizsákokat, amelyek ára 15 ezer forintnál kezdődik – mondta el Ocskóné Horváth Andrea.

Szülők, nagyszülők előre gondolkodnak

Ebben a boltban átlagosan 50-60 ezer forintot költenek, tette hozzá az üzletvető. Gyakori, hogy az óvodai ballagásra valamilyen iskolaszert, például színesceruza-készletet vagy számolókorongot kapnak a gyerekek a szülői munkaközösségtől. Már emiatt is csökken a végösszeg. Jellemző, hogy a nagyszülők, szülők előre gondolkodnak: húsvétra megveszik az iskolatáskát, a tolltartót, a tornazsákot, hogy ne kelljen egyszerre annyit kiadni.