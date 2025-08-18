48 perce
Akár 100 ezer forint is lehet az iskolakezdés – mutatjuk, mi viszi el a pénzt
Az írószerboltok már felkészültek a tanévkezdésre, a füzetektől kezdve az iskolatáskákig minden nagy választékban kapható. Az iskolakezdés nem olcsó dolog, az összegek attól függően változnak, hogy hányadik osztályba lép a gyermek. A legnagyobb anyagi terhet azonban az elsősök beiskolázása jelenti a családok számára. Akár 80-100 ezer forintot is költhetnek rá.
Az iskolakezdés kihívások elé állítja a szülőket az árakat tekintve, még akkor is, ha mindenből olcsóbb és drágább árfekvésű is kapható. A zalaegerszegi Kossuth utcai Pátria Papír szaküzletben jártunk, ahol augusztus elején már beindult a forgalom.
Iskolakezdés – látszik már a keresleten
A szülők megkapták az augusztusi fizetést, a nyaralások és a táborozások is befejeződtek, így egyre többüket motiválja az iskolakezdés, mondta érdeklődésünkre Ocskóné Horváth Andrea üzletvezető. A nagyobb, illetve a felsős gyerekek összeválogatják a szükséges dolgokat, a kisebbeknek lista alapján vásárolnak a szülők. Nagyon iskolafüggő az, hogy mit kell beszerezni. Általánosságban elmondható, hogy az elsősök listáján számolókorongok, pálcikák, logikai játék, origami és rajzlapok, írólapok, festékek, vízfestékek, temperák, ecsetek, rajztábla, színes ceruzák, filcek, zsírkréták és kis vonalzók szerepelnek. A füzetek tekintetében van iskola, amely a simát kéri, és nem a mintás kivitelűt, hogy ne legyen különbség a gyerekek között.
Az iskolatáska a legnagyobb tétel
– A doboz formájú iskolatáskákat keresik az elsősöknek, amelyek nemcsak könnyűek, hanem kiképzésük miatt a gyermek azonnal átlátja a táska tartalmát, nem kell benne semmit keresgélnie. Könnyen záródik és kívül több zseb van rajta. Ez az iskolatáska 35 ezer forintba kerül, de 15 ezer forint feletti vásárlásnál 15 százalékos, 30 ezer forint felett pedig 20 százalékos kedvezményt adunk az iskolaszerekre. Az iskolatáska ára valóban megdobja a teljes költséget, így lehet akár 100 ezer forint is a végösszeg. A felsősök kedvelik a márkás iskolatáskákat, iskolai hátizsákokat, amelyek ára 15 ezer forintnál kezdődik – mondta el Ocskóné Horváth Andrea.
Szülők, nagyszülők előre gondolkodnak
Ebben a boltban átlagosan 50-60 ezer forintot költenek, tette hozzá az üzletvető. Gyakori, hogy az óvodai ballagásra valamilyen iskolaszert, például színesceruza-készletet vagy számolókorongot kapnak a gyerekek a szülői munkaközösségtől. Már emiatt is csökken a végösszeg. Jellemző, hogy a nagyszülők, szülők előre gondolkodnak: húsvétra megveszik az iskolatáskát, a tolltartót, a tornazsákot, hogy ne kelljen egyszerre annyit kiadni.
- A sima tolltartó 2800 forintba kerül, a márkás akár 8400-ba,
- a tornazsák ára is eszerint alakul, van 1700 forintért, illetve 3500 forintért is.
Sima vagy márkás írószer, az árakat ez határozza meg
Vannak iskolák, amelyek a tartósság miatt ragaszkodnak minőséghez, illetve márkákhoz, így Faber, Ico vagy Lyra színes ceruzát kérnek. Grafitceruzákból és tollakból is nagy a választék a márkát és az árakat tekintve.
- A ceruzák darabárai több száz forinttól kezdődnek,
- vannak, amelyek 1200 forintba kerülnek,
- a Faber ceruza viszont már 3490 forintba.
A gyerekek harmadik osztálytól használnak golyóstollat, amelyek árairól ugyanez mondható el. Olcsóbb árfekvésűek az Uni, a Zebra és a Signetta golyóstollak, amelyek pár száz forintba kerülnek. A radírozható golyóstollak már drágábbak, van, ami 1640 forintért kapható. A golyóstollakból is van bőven választék, s ezek árai is különbözőek.
Az üzletben bekötik a tankönyveket
A Kossuth utcai Pátria Papír szaküzletben plusz szolgáltatásként tartós fóliával bekötik a tankönyveket, hogy ne menjenek tönkre, hiszen azokat vissza kell adni. Ehhez időpontot kell foglalni. Szokás szerint augusztus utolsó hetében és szeptember első hetében jelentkezik a nagy roham. Sokan az utolsó napokra hagyják a nagybevásárlást, így ezekben a hetekben meghosszabbított nyitva tartással állnak rendelkezésre. A késlekedésben szerepet játszik az is, hogy néhány iskolában nem mondják meg előre, hogy mit kérnek. Egy vásárlótól megtudtuk, vannak iskolák, amelyek 100 darab borítékot vagy egy csomag fénymásolópapírt is kérnek.
A beiskolázási támogatás nagy segítség
Az iskolakezdés emelkedő költségei nagy terhet jelentenek a szülőknek, amelynek enyhítésére önkormányzati és munkáltatói támogatásokat vehetnek igénybe. Egészségpénztári megtakarításaikból is költhetnek erre, s nemcsak írószerre, hanem iskolai ruházatra is. A Pátria Papír szaküzletben már többen vásároltak munkáltatói utalványokkal, mások pedig számlát kérnek, mert bizonyos összeghatárig a család- és gyermekjóléti szolgálat is támogatja az iskolakezdést.